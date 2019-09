Após derrota em primeiro jogo da final da Série C, Hulk comenta: "Pecamos na finalização"

Na tarde desde domingo (29), Náutico e Sampaio Corrêa fizeram a primeira partida da final da Série C. Em jogo disputado no Estádio dos Aflitos, o Timbu pernambucano aproveitou suas chances no jogo e saiu vencedor no primeiro jogo da decisão por 3 a 1. Com gols de Lucas Hulk (contra), Camutanga e Jhonnatan para o time da casa. Roney descontou para os maranhenses.

Apesar de conseguir empatar o jogo ainda na primeira etapa, quando o Timbu havia saído na frente, a Bolívia Querida não conseguiu resistir ao time da casa e sofreu uma derrota que poderia ser evitada ou pelo menos ser menos elástica.

Após o jogo, Everton destacou as chances que o time conseguiu durante o jogo, mas que não foram aproveitadas. Apesar disto, o discurso é de confiança para o jogo da volta.

“A gente finalizou mais que eles, mas agora é colocar a cabeça no lugar. Ainda tem o segundo jogo para a gente reverter essa situação”, destacou.

“Infelizmente pecamos na finalização, agora é resolver dentro de casa”. Com o mesmo pensamento, o volante Lucas Hulk foi breve, mas enfático em resumir o jogo.

E agora?

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (6), desta vez no Castelão em São Luís, às 16h. A equipe alvirrubra pode perder até por um gol de diferença que ainda fica com o título. O Sampaio, buscará em casa, junco com o apoio de sua torcida, reverter o placar e conquistar mais um título em seu estádio.