Guto elogia postura do Sport: "Feliz com o comportamento e o espírito"

Na noite desse sábado (28) Sport enfrentou Operário-PR, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 25ª rodada da Série B. Apesar da vitória, o Leão passou por uma situação difícil após o gol de empate dos paranaenses e em seguida teve Eder expulso. Mesmo assim, o time conseguiu buscar a vitória e terminar a partida com o placar de 3 a 1.

Na coletiva, Guto Ferreira, técnico do Sport se mostrou muito contente com o resultado do jogo e falou sobre a determinação da equipe. "Quando parecia uma situação negativa por ter um homem a menos, o adversário praticamente não veio mais. Fizemos dois gols e tivemos a chance de fazer até mais um. Saio muito feliz com o comportamento. O espírito do Leão encarnou. O time foi para cima"

Para Guto, a vitória do Sport foi excepcional devido as dificuldades enfrentadas. "Saio muito feliz com o comportamento e a atitude da equipe. Se tivesse qualquer outro resultado que não fosse a vitória maiúscula do Sport como foi hoje, seria uma grande injustiça."

O treinador também falou das mudanças que fez na defesa para essa partida contra o Operário-PR. "Adryelson estava sendo o ponto de aperto dos adversários nos últimos três jogos. Ele, embora esteja jogando pela esquerda, jogou a vida toda pela direita. Vem desempenhando bem, mas na saída de bola estava perdendo a confiança. O objetivo da entrada de Éder foi justamente melhorar isso. Tanto é que a nossa equipe não foi pressionada."

Sport continua no terceiro lugar, com 44 pontos, sete a frente do Coritiba, primeiro time fora do G-4. O Leão enfrenta o Vitória na próxima quinta (03), às 21h30, em Salvador.