Mesmo ao vencer, Lucas Fonseca aponta erros do Bahia, e Roger exalta resultado

Objetivo alcançado. O Bahia terminou a rodada no G-6 do Brasileirão após derrotar o Avaí por 2 a 0 na Ressacada. Élber e Nino Paraíba balançaram as redes no encontro que foi definido ainda na primeira etapa. Nas palavras do treinador Roger Machado, o Tricolor mostrou autoridade e consistência na partida:

"Foi uma partida bastante consistente, um resultado final do jogo, no primeiro tempo, em dois lances bem importantes, que marcaram a estratégia que a gente idealizou para o jogo. No segundo tempo, o Avaí, com as mudanças, tentou nos empurrar para dentro do nosso campo. Promovi uma mudança para tentar deixar nosso meio de campo mais forte. A gente conseguiu contra-ataques importantes. Uma vitória importante fora, a terceira fora de casa."

O zagueiro e capitão Lucas Fonseca, eleito o melhor jogador em campo, admitiu que o Tricolor teve momentos ruins na partida, mas também exaltou o resultado final:

“Sabemos que deixamos a desejar nos 10 minutos finais do primeiro tempo. No segundo tempo, ficou um pouco difícil com relação ao vento, que estava muito forte contra a gente. Um resultado importante. A gente agora vai voltar e trabalhar, porque tem um jogo dificílimo na sequência. Acredito que o Bahia tem crescido em todos os aspectos. Felizmente, dentro de campo, as coisas têm acontecido."

O Bahia volta a entrar em campo no sábado (05), às 19h, diante do Athletico Paranaense na Fonte Nova. Promessa de casa cheia.