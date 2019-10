Na reestreia de Rogério Ceni, Fortaleza bate Botafogo e se afasta do Z-4

Em campo dois clubes que não haviam pontuado nesse segundo turno. O Fortaleza empolgado com a reestreia de Rogério Ceni ao comando técnico do time e o Botafogo com Eduardo Barroca pressionado com a falta de vitórias. O jogo foi quente na Arena Castelão, o Leão levou a melhor, venceu por 1 a 0 com gol contra do zagueiro Marcelo, e se recuperou no Brasileirão.

Boas chances criadas, mas nenhum gol

O jogo começou devagar, o Botafogo valorizando a posse de bola, enquanto o Fortaleza apenas cercava. Aos 7 minutos, Diego Souza completou cruzamento de Marcinho e fez o gol, mas que foi bem anulado por impedimento. Aos 13 minutos, Diego Souza cruzou rasteiro para Cícero que finalizou para boa defesa de Marcelo Boeck.

Demorou metade da primeira etapa, mas o primeiro bom momento do Leão do Pici foi muito perigoso. Aos 22 minutos, o atacante Osvaldo limpou a marcação e chutou de fora da área, bola na trave. Aos 33 minutos, Marcinho cobrou escanteio para o Botafogo e após bate-rebate, Marcelo Benevenuto chutou para boa defesa de Boeck.

Em novo bom ataque do Tricolor, Osvaldo levantou na área e Wellington Paulista cabeceou no travessão. Apesar de movimentado, as equipes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Domínio Tricolor e apatia alvinegra

O Fortaleza começou melhor na segunda etapa. Logo, aos 3 minutos André Luís recebeu excelente passe dentro da área, girou e acertou um forte chute. A bola foi para o fundo das redes, mas o VAR anulou o gol por impedimento. Aos 14 minutos, Edinho chutou bonito de fora da área e Gatito Fernandez fez boa defesa e jogou pra escanteio. Na cobrança, o zagueiro Marcelo Benevenuto cabeceou contra o próprio patrimônio, 1 a 0 para o Leão.

Mesmo vencendo a partida, o Fortaleza não tirou o pé. Aos 23 minutos, Felipe Pires chutou cruzado levando perigo à meta alvinegra. Aos 29 minutos novo ataque do Tricolor, André Luís finalizou na trave. Em novo chute de fora da área, Edinho obrigou Gatito a fazer boa defesa.

Durante toda a segunda etapa o Glorioso teve muita dificuldade em criar oportunidades e não levou perigo ao gol de Marcelo Boeck. Nos últimos jogos essa tem sido uma constante, a equipe faz um bom primeiro tempo e um péssimo segundo. Segue sem vencer nesse segundo turno, três jogos e três derrotas. O técnico Eduardo Barroca balança no cargo, após conseguir apenas uma vitória nos últimos oito jogos.

Panorama no Campeonato

Com o resultado o Fortaleza chegou aos 25 pontos no campeonato e subiu para 13ª posição, seis pontos da zona de rebaixamento. Já o clube da Estrela Solitária pela primeira vez perdeu três jogos consecutivos no Brasileiro, se manteve com 27 pontos e perdeu uma posição, agora é o 12º colocado.

Na próxima rodada, o Botafogo encara o Fluminense, no estádio Nilton Santos, no domingo (06), às 16h. Já o Fortaleza volta a campo contra o São Paulo, fora de casa, no sábado (05), às 17h.