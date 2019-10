Bahia encara Athletico-PR buscando se firmar no G-6

Na noite deste sábado (5), o Bahia recebe o Athletico-PR, na Fonte Nova, às 19h, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe Tricolor, que agora figura entre os seis primeiros colocados da competição, busca encostar no Corinthians e entrar na briga pelo G-4 diante do atual campeão da Copa do Brasil.

Com 37 pontos, o Bahia ocupa a 6ª posição na tabela e está a quatro pontos de Santos e Corinthians - terceiro e quarto colocados, respectivamente, que possuem 41 pontos. O confronto contra o Rubro-Negro paranaense é uma boa oportunidade para colar no G-4, tendo em vista que o Athletico, 9º colocado, já está garantido na próxima edição da competição continental.

Guerra comemora sequência como titular

A saída de Douglas Augusto, em junho, deixou uma lacuna no time de Roger Machado. Com a negociação do volante junto ao PAOK, da Grécia, o treinador testou algumas opções para substituir Douglas e recompor o tripé no meio-campo. Eric Ramires foi a primeira opção, mas não teve um bom início de temporada e acabou sendo negociado com o Basel, da Suíça. Ronaldo, que chegou por empréstimo junto ao Flamengo, também chegou a atuar por alguns jogos.

No entanto, a torcida cobrava um poder de criação maior a equipe e Roger testou Alejandro Guerra, que apesar de estar entrando nos jogos, não havia engatado uma sequência como titular. Agora, diante do Athletico, o meia pode fazer a sua terceira partida consecutiva entre os 11 iniciais. Nas últimas rodadas, contra Botafogo e Avaí, o atleta correspondeu as expectativas e recebeu elogios do chefe.

"Agradeço a confiança da comissão. No jogo contra o Botafogo, acho que consegui meu espaço. Antes, Roger tinha falado sobre a minha movimentação. Consegui o espaço que estava procurando em campo. No jogo passado, não estava acontecendo da melhor forma. Senti que consegui. É bom, porque agora estou confiante. É manter o ritmo de jogo, a sequência, para ajudar a equipe. Sabendo que tem jogadores que estão treinando bem: Ronaldo, João [Pedro]", afirmou Guerra.

Provável escalação: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Guerra; Artur, Élber e Gilberto.

Thiago Heleno comemora retorno após suspensão por doping

Após a vitória por 1 a 0 contra o Tolima, no dia 9 de abril, pela Libertadores, o zagueiro Thiago Heleno, junto com o meia Camacho, caiu no doping e foi punido por seis meses pela Conmebol. Contra o Bahia, o General terá a oportunidade de atuar ela primeira vez depois de cumprir a pena. O atleta se mostra agradecido por todos aqueles que o apoiaram durante o tempo que esteve fora.

"Agora é o momento de chegar e dar um ânimo a mais. Agradeço a todo mundo que deu apoio neste momento difícil", disse Thiago.

Como a equipe já está garantida na Libertadores 2020, o Furacão poderia entrar mais relaxado na Fonte Nova. Será? Para o zagueiro, o confronto está sendo encarado com seriedade e, segundo ele, espera roubar pontos do Tricolor mesmo jogando em Salvador.

"Temos um jogo importante fora de casa e temos que ir para somar pontos. Espero voltar com o pé direito e retribuir o carinho que os meus companheiros tiveram comigo nesse período", afirmou.

Provável escalação: Santos; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marcelo Cirino.