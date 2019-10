São Paulo vence Fortaleza e volta à zona da Libertadores

Não foi dessa vez que Rogério Ceni voltou ao Morumbi para enfrentar o São Paulo. O jogo de hoje, entre São Paulo e Fortaleza foi no Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2019.

E também não foi dessa vez que o treinador do Fortaleza venceu seu velho time onde fez história no futebol. O vencedor dessa vez foi o time de Fernando Diniz (2º jogo no comando do São Paulo), que com o resultado positivo volta a zona de classificação à Libertadores 2020.

Monopólio São-paulino da posse de bola, gol rápido, pênalti

O São Paulo começou o jogo com posse de bola e pressão. Logo aos 3 minutos de partida, o capitão Hernanes apareceu na entrada da área e chutou para boa defesa de Marcelo Boeck.

O Tricolor Paulista manteve o Tricolor do Pici na defensiva e encurralado na defesa enquanto controlava a posse de bola e tentava cruzamentos na área. Tática que deu certo. Aos 14 minutos, numa falta sofrida por Tchê Tchê, Daniel Alves cobrou, Boeck saiu mal e Pablo livre empurrou a bola para o gol, 1 a 0.

O jogo continuava no mesmo ritmo até os 36 minutos, quando Reinaldo derrubou Gabriel Dias na área. Pênalti para o Fortaleza. Wellington Paulista bateu e fez, 1 a 1. O Tricolor cearense começou a gostar do jogo e levou perigo ao final do 1º tempo.

Ainda deu tempo de Anthony perder um gol cara a cara com o goleiro ao chutar fraco para a defesa de Boeck. Apesar da posse de bola de 63% e das chances claras de gol desperdiçadas, o São Paulo foi castigado pela única falha defensiva e ficou no empate.

Estilo Diniz persiste e gera gol da vitória

A segunda etapa começou igual a primeira, São Paulo ditando o ritmo e insistindo em bolas aéreas, levando perigo sempre. Mas os cearenses não ficaram assistindo dessa vez. Aos 13 minutos o colombiano Mariano Vázquez chutou de fora da área e forçou defesa de Tiago Volpi.

O jogo ia complicando até os 33 minutos, quando em velocidade e triangulação de contra-ataque entre Tchê Tchê e Anthony, que de carrinho cruzou no limite da linha de fundo, Igor Gomes apareceu livre na marca do pênalti para chutar e fazer 2 a 1 para o São Paulo.

O Tricolor paulista continuou a pressão e Vitor Bueno mandou bola na trave do Fortaleza. O São Paulo controlou e agrediu no final com tranquilidade e garantiu a primeira vitória de Fernando Diniz.

Pontuações, posições e próximos jogos

Com a vitória o Tricolor Paulista foi provisoriamente para o 5ª posição, com 39 pontos. A derrota estacionou o Tricolor do Pici na 14ª posição e nos 25 pontos. O São Paulo volta a campo na próxima quarta (09), contra o Bahia, em Salvador. O Fortaleza joga no mesmo dia, contra a Chapecoense, na Arena Castelão.