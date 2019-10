Estraga-prazeres: Athletico vence em Salvador e tira Bahia do G-6

O Athletico-PR venceu o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, na noite deste sábado (05), pela 23ª rodada do Brasileirão Série A. Com gols de Marcelo Cirino, Léo Cittadini e Fernandão, o jogo registrou a marca de quatro jogos sem perder do Furacão e a quebra de duas rodadas vencendo do clube baiano.

O jogo começou acelerado, com ambas as equipes indo para cima em busca do primeiro gol. Aos sete minutos, o técnico Tiago Nunes teve que gastar uma de suas substituições com Nikão, por lesão, em troca de Thonny Anderson. O Bahia teve as melhores chances da etapa com Gilberto, mas pecava com erros nas finalizações, chutes e mandando na trave. O atacante chegou a cair na área e pedir pênalti aos 25 minutos, mas o árbitro mandou seguir. O goleiro Santos também teve boa atuação, bloqueando as oportunidades do artilheiro.

Na metade da etapa, do lado rubro-negro, Lucho González e Thonny Anderson tiveram as melhores oportunidades.

O segundo tempo ficou marcado pelos gols da partida. Mantendo mesmo ritmo do início, Gilberto acertou mais uma vez na trave aos 10 minutos, deixando a torcida apreensiva. Não demorou para o Athletico marcar. Em cobrança de escanteio de Márcio Azevedo, Thonny Anderson desviou e Marcelo Cirino mandou para as redes de cabeça.

O time da casa não se abalou e respondeu logo seguinte, aos 16 minutos com Nino Paraíba mandando na trave de Santos. Mesmo com a pressão, o Rubro Negro conseguiu marcar ampliar. Em contra-ataque, Thonny Anderson disparou e encontrou Léo Cittadini, que mandou para o gol, fazendo 2 a 0. O gol do Bahia saiu apenas aos 30 minutos, com Fernandão de cabeça diminuindo o resultado para 2 a 1. No final da partida, o goleiro Douglas ainda fez boas intervenções para impedir o placar mais elástico.

O time paranaense segue na nona posição, com 34 pontos. Já os baianos seguem na sétima colocação, com 37 pontos. Pela 22ª rodada do Brasileirão, o Bahia recebe o São Paulo na quarta-feira (09), às 21h, na Arena Fonte Nova. Já o Athletico visita o Corinthians na quinta-feira (10), às 19h15, em São Paulo.