Com gol de Dudu no fim, Palmeiras empata com Atlético-MG e se distancia do líder

Em jogo truncado no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético-MG ficaram no empate pelo placar de 1 a 1, em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram anotados por Nathan, pelo Atlético e Dudu para os mandantes.

Jogo Pegado

O jogo começou com o Palmeiras tomando iniciativa e buscando mais o gol, fazendo com que o Atlético adotasse uma postura mais defensiva e não conseguisse chegar ao campo de ataque para criar suas oportunidades.

Apesar dessa falta de criação, o galo foi quem teve a primeira chegada em cobrança de falta do venezuelano Otero, que de muito longe chutou forte e exigiu bela defesa de Weverton em dois tempos.

Os donos da casa até chegaram a abrir o placar com Willian aos 25 minutos, em lance onde o atacante pegou sobra de bola e mandou para as redes mas o bandeira marcou impedimento do camisa 29 palmeirense na origem da jogada.

No fim do primeiro tempo, o Atlético abriu o placar em bela jogada individual de Nathan, o meia invadiu a área driblou o zagueiro e chutou cruzado rasteiro sem chances de defesa para o goleiro Weverton.

Na segunda etapa, o Palmeiras tentou ir para cima e assustou logo aos cinco minutos, quando Borja recebeu cruzamento no primeiro pau e cabeceou forte para boa defesa do goleiro atleticano Cleiton.

Os mandantes até chegaram de novo as redes, com o atacante Deyverson que recebeu belo cruzamento subiu mais que todo mundo e mandou para as redes de cabeça, mas o juiz anulou o tento alviverde alegando impedimento do camisa 16.

O empate veio aos 37, quando Dudu fez bela tabela com Marcos Rocha pelo lado esquerdo e terminou a jogada finalizando cruzado de chapa para marcar um belo gol a favor do Palmeiras .

Tabela

Com o empate o Palmeiras soma agora 47 pontos, cinco atrás do líder da competição, o Flamengo que tem 52 pontos ao todo.Já o Atlético com o empate chegou a 31 pontos e ocupa a modesta décima primeira posição.