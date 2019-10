Em Caxias do Sul e com mistério na escalação, Grêmio recebe Ceará

Um pouco longe de casa, na Serra Gaúcha, o Grêmio recebe o Ceará às 21h desta quarta-feira (09). Válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida ocorre no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, por conta do show da banda Iron Maiden que acontece no mesmo dia na Arena do Grêmio.

Esse é o segundo duelo das equipes no ano. No primeiro, válido pela 5ª rodada da competição, o Ceará levou a melhor e venceu pelo placar de 2 a 1.

Mistério na equipe

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Tricolor tem 35 pontos e é o oitavo colocado. A equipe treinou na manhã desta terça-feira antes de viajar para Caxias. A maior parte da atividade foi de portões fechados.

Apesar do mistério, o técnico Renato Portaluppi deve mandar a campo uma equipe parecida com a que atuou na ultima rodada. A exceção fica por conta dos atletas convocados para suas seleções: Matheus Henrique e Everton no Brasil, e Kannemann na Argentina.

Na atividade do dia também surgiu uma boa notícia para a torcida gremista. O zagueiro Pedro Geromel já está liberado para voltar a atuar após se recuperar de lesão. Ele não joga desde o duelo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, onde deixou o gramado com uma lesão muscular.

Provável Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Pedro Geromel, David Braz e Bruno Cortez; Michel, Maicon, Alisson, Luan e Pepê; Diego Tardelli.

Fugindo do Z-4

Foto: Israel Simonton/Ceará

O Ceará é 16º colocado na tabela, com 23 pontos e precisa vencer para não correr risco de entrar na zona de rebaixamento. A equipe treinou já em solo gaúcho nesta terça. No estádio Alfredo Jaconi, em Caxias, o técnico Adilson Batista comandou as atividades.

Lima desfalca a equipe, pois não pode atuar diante do Grêmio, já que pertence a equipe gaúcha. Por outro lado, Juninho Quixadá, que apresentou bom desempenho no ultimo jogo após se recuperar de lesão, fica a disposição.

Provável Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho, William Oliveira, Ricardinho e Thiago Galhardo; Matheus Gonçalves e William Popp.