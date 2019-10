Paraná vence o Operário-PR fora de casa e cola no G-4 da Série B

O Paraná venceu o Operário-PR por 1 a 0 na noite desta terça-feira (09) jogando no Estádio Germano Kruger, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Bruno Rodrigues, os visitantes tiveram a vantagem de contar com um a mais no segundo tempo após a expulsão do zagueiro Rodrigo.

A primeira etapa foi equilibrada, com ambas as equipes levando perigo para as defesas, buscando abrir o placar. Do lado da casa, Felipe Augusto e Lucas Batatinha forçaram o goleiro Thiago Rodrigues a realizar grandes defesas. Já para os visitantes, Jenison teve boa oportunidade após mandar a bola para fora de cabeça. Foi somente nos acréscimos que saiu o primeiro gol da partida. Bruno Rodrigues mandou uma pancada para as redes do Operário, deixando a defesa confusa e no chão.

No segundo tempo, mesmo atrás no placar, os anfitriões saíram para o ataque em busca do empate. Porém, aos nove minutos, o zagueiro Rodrigo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Do lado do Paraná, o time se fechou em busca de segurar o resultado, com uma boa chance apenas aos 20 minutos com Jenison parando na marcação.

Até o final da etapa, o Operário intensificou e mostrou poder ofensivo com Maílton e Lucas Batatinha. Thiago Rodrigues, mais uma vez, impediu as chances em uma noite especial. Aos 44, um possível pênalti para os anfitriões causou polêmica com o lance na entrada da área entre Cleyton e Leandro Almeida. O árbitro não assinalou. Com o final da partida, os visitantes garantiram o 1 a 0.

O Paraná segue na quinta colocação, com 41 pontos, colado no América-MG, o quarto, com o mesmo número de pontos. Já o Operário-PR segue em 10º, com 36.

Na 28ª rodada da Série B, o Paraná visita o líder Bragantino no sábado (12), às 16h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. Já o Operário enfrenta o Londrina, no mesmo horário, no Estádio do Café.