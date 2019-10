Botafogo vence em casa e quebra boa sequência do Goiás no segundo turno

O Goiás perdeu para o Botafogo na noite desta quarta-feira (9), por 3 a 1, no Engenhão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do time carioca foram marcados por Gabriel, João Paulo e Leo Valência. O gol esmeraldino foi marcado por Marcelo (do Botafogo). O Goiás estava invicto no returno.

Primeiro tempo

No início do primeiro tempo, a impressão era de que o Goiás, uma hora ou outra, conseguiria a 5ª vitória seguida na Série A. Porém, não foi bem assim. O Botafogo chegou em três oportunidades na bola parada e de cabeça. Com isso, conseguiu sair com a vantagem no primeiro tempo. Uma das vezes, gol. Na segunda, gol anulado e ainda teve uma bola na trave.

O gol do Botafogo na primeira metade saiu após cobrança de escanteio. João Paulo, talvez o grande nome da partida, colocou a bola na área. Houve um desvio, de casquinha, no meio do caminho e a pelota sobrou livre para Gabriel, no segundo pau. O zagueiro completou para a rede e garantiu o primeiro tento dele com a camisa do Botafogo, no seu 40º jogo pelo Glorioso.

Nas outras duas bolas paradas, uma bola na trave. Depois de cobrança de falta de João Paulo, Fernando cabeceou com classe. Tadeu só ficou olhando e a bola morreu na trave. Já Cícero completou para as redes após saída errada do goleiro esmeraldino. Porém, o meia estava em posição de impedimento. Em campo, o Goiás não conseguiu reagir mais.

Segundo Tempo

A etapa complementar da partida foi muito movimentada. Aos 4 minutos, Rafael Moura completou para o gol de cabeça, mas, antes, empurrou Marcelo e o gol foi devidamente anulado. Pouco tempo depois, Michael recebeu lindo passe do He-Man por cobertura e marcou. Mas, o VAR achou um toque de mão de Marlone no início da jogada, que anulou toda a jogada. Ou seja, o Verdão começou com tudo no segundo tempo, mas teve dois gols devidamente anulados.

Mesmo mais ofensivo e querendo o empate, o Goiás levou o baque final pouco tempo depois. Gilberto e Rafael Vaz saíram jogando errado, Diego Souza aproveitou e tocou para Bochecha. O volante finalizou para defesa de Tadeu, e João Paulo cabeceou para o fundo das redes no rebote. O esmeraldino até conseguiu diminuir, após cruzamento de Léo Sena para Michael que terminou em chute com desvio do zagueiro Marcelo. Gol contra para o Goiás.

Porém, o Fogão matou o jogo com um atleta que havia acabado de entrar. Diego Souza recebeu em liberdade na área após bobeada da zaga goiana. O atacante escorou para Pimpão, que rolou para trás em direção a Léo Valência. O gringo fez o gol sem marcação em seu primeiro toque de bola na partida.

No mais, o Goiás até tentou reagir, mas não conseguiu. O Botafogo conseguiu os seus primeiros pontos no 2º turno, enquanto que o Verdão perdeu seus primeiros.

Situação na tabela e próximos jogos

Após quatro partidas a defesa esmeraldina sofreu gols que ainda não havia sofrido. Já o Botafogo se recuperou, já que no returno ainda não tinha conseguido nenhum triunfos. Com esse resultado o Goiás ocupa 10° colocação com 33 pontos e o Botafogo ocupa a 12ª posição com 30 pontos. O Verdão enfrenta o CSA no sábado (12), no Serra Dourada, enquanto o Botafogo visita o Palmeiras no mesmo dia. Ambos pela 25ª rodada.