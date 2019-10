Em momentos distintos no Brasileirão, Cruzeiro recebe São Paulo no Mineirão

Luta para sair, luta para entrar. É o panorama do jogo da noite desta quarta-feira (16), às 21h, no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro não vence há oito jogos no Brasileirão, tenta iniciar uma reação para sair da zona de rebaixamento. Em cenário mais confortável e em franca recuperação, o São Paulo, por sua vez, vem de quatro jogos invicto, tenta entrar no G-4 da competição.

O time celeste é o 18° colocado, com 22 pontos, enquanto os tricolores paulistas ocupam a 5ª posição, com 43. O São Paulo está há quatro jogos sem perder para o Cruzeiro na Série A; perdeu apenas 3 de seus últimos 30 jogos diante da Raposa no torneio (19V e 8E).

Raposa tenta encerrar sequência negativa diante do tricolor

Há 45 dias sem vencer, o Cruzeiro busca seu primeiro triunfo com o técnico Abel Braga, que chega ao seu quinto jogo no comando da equipe. A Raposa vem de empate em 1 a 1 com a Chapecoense, e dos últimos dez jogos, o Cruzeiro conquistou 8 dos 30 pontos disputados. A chance de queda da equipe celeste é de 73,1%, segundo UFMG. Mesmo se vencer, a Raposa segue no grupo dos quatro últimos colocados, já que o Ceará, primeiro time fora do Z-4, tem 26 pontos.

As dúvidas do Cruzeiro para o confronto de logo mais são o lateral-direito Edilson e o atacante David, que sentiram dores no empate com a Chapecoense. Se não tiverem condições, devem ser substituídos, respectivamente, por Weverton e Pedro Rocha. Robinho, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, volta no lugar de Marquinhos Gabriel.

O provável time do Cruzeiro: Fábio, Edilson (Weverton), Dedé, Fabricio Bruno e Egídio; Henrique, Ederson, Robinho e Thiago Neves; David (Pedro Rocha) e Fred. Técnico: Abel Braga.

Quarto melhor visitante, tricolor busca sequência invicto

Figurando a parte de cima da tabela, o São Paulo vem de vitória diante do rival, Corinthians, por 1 a 0. Com Fernando Diniz, o time está invicto - sendo quatro jogos, duas vitórias e dois empates. O Tricolor, na quinta posição, disputa vaga no G-4 justamente com o Corinthians, que tem os mesmos 43 pontos e leva vantagem no saldo de gols - 11 contra 10.

Fernando Diniz terá os retornos de Daniel Alves e Antony que defenderam as seleções principal e olímpica, e a volta de Juanfran, que foi desfalque do clássico contra o Corinthians por conta de dores na coxa esquerda. O espanhol será titular no lugar de Igor Vinícius.

O provável time do São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius (Juanfran), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Liziero (Daniel Alves) e Hernanes; Tchê Tchê, Antony e Pato. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem:

Wilton Pereira Sampaio (Fifa) apita o jogo, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa) e Bruno Raphael Pires (Fifa). O árbitro de vídeo será Elmo Alves Resende Cunha. Todos são de Goiás.