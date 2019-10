Após derrota, Renato admite foco no Flamengo: "Difícil não pensar nesse jogo"

O Grêmio tropeçou pela segunda vez consecutiva no Campeonato Brasileiro e foi derrotado por 2 a 1 pelo Fortaleza, neste sábado, no Castelão, pela 27º rodada da competição. Mesmo com todo o time reserva, o Tricolor Gaúcho chegou a abrir o placar na capital cearense, porém não conseguiu manter a vantagem e acabou sofrendo a virada. Entretanto, na coletiva de imprensa após o revés, Renato Gaúcho colocou a semifinal da Libertadores contra o Flamengo, no Maracanã, como prioridade da equipe neste momento.

O comandante do time se esquivou das perguntas sobre os jogadores lesionados e não quis dar pistas a respeito da condição física dos atletas para a decisão da próxima quarta-feira(23), às 21h30(de Brasília), no Rio de Janeiro. Além disso, o técnico também admitiu a influência que o confronto contra o Rubro-Negro Carioca gerou para o resultado negativo de hoje.

“Quanto aos meus jogadores que não estão jogando, que estão entregues ao departamento médico, nenhuma informação. A gente não tem informação do outro lado também. Perder nunca é bom. É virar a página. A partir de amanhã pensar no Flamengo. Temos decisão na próxima quarta-feira. Difícil jogar o Brasileiro e não pensar nesse jogo, sabendo que tem decisão. Às vezes fica difícil de convencê-los.”

Questionado sobre o jogo desta noite, Renato disse que seus comandados começaram bem o duelo, porém adotaram uma postura mais defensiva ao longo dos 90 minutos. Na sua visão, essa atitude permitiu que o Fortaleza virasse o encontro.

"Começamos bem a partida, fizemos o gol, valorizando a posse de bola. Do nada, começamos a recuar. Mandei saírem, ficaram muito atrás. Fez com que o Fortaleza crescesse e conseguisse a virada. No segundo tempo, voltamos um pouco melhor. Tivemos oportunidades claras. Mas não conseguimos o segundo gol. Infelizmente sofremos a segunda derrota seguida", afirmou o treinador.

O Resultado adverso atrapalhou os planos do Grêmio de se aproximar do G-4, mantendo o Tricolor na sétima colocação, com 41 pontos. O Imortal ainda pode ser ultrapassado por Bahia e Athletico Paranaense, em caso de triunfo de ambos. A equipe volta a campo pelo campeonato no próximo domingo(27), às 16h, na Arena, contra o Botafogo, pela 28ª rodada.