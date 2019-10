Marcão coloca Marcos Paulo na vaga de Ganso em treino do Fluminense

Bastante contestado no Fluminense, Ganso foi alvo da maior surpresa na atividade desta quinta-feira (24), no CT da Barra da Tijuca. Questionado pela torcida sobre atuar junto de Nenê, que vem tendo boas atuações, o camisa 10 deu lugar ao jovem Marcos Paulo. Este, que por sua vez, não vinha atuando com frequência desde a saída de Fernando Diniz.



Marcão testou a atividade com Nenê, Marcos Paulo, Wellington Nem e Yony Gonzalez no sistema ofensivo. Acredita-se que, se permanecer esta formação, Nenê armaria o jogo no meio-campo centralizado e com auxílio de Daniel, enquanto Marcos Paulo e Nem jogariam pelos lados e o colombiano Yony centralizado, ainda no lugar de João Pedro, barrado desde a rodada passada.



Confira alguns números de Ganso e Marcos Paulo no Brasileirão deste ano:

Paulo Henrique Ganso

Partidas: 21

Gols: 2

Assistências para gol: 0

Assistências para finalização: 34

Finalizações certas: 10 (31% de acerto)

Finalizações erradas: 22

Cartões amarelos: 6

Faltas sofridas: 27

Faltas cometidas: 23



Marcos Paulo