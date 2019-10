Criciúma arranca empate fora de casa contra o Figueirense pela Série B

O Figueirense recebeu o Criciúma na tarde deste sábado (26), no Orlando Scarpelli, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. Após sair na frente no placar, os donos da casa cederam o empate em 2 a 2 ao Tigre com dois gols de Léo Gamalho, que acabou sendo expulso no fim da partida. Fellipe Mateus e Rafael Marques foram os autores.

Figueira sai na frente

O primeiro tempo começou sem muita emoção, já que ambas as equipes mostravam grande dificuldade em criar chances de gols. O artifício da bola parada foi o principal método utilizado por ambas para tentar avançar no jogo. Do lado dos visitantes, Léo Gamalho, da entrada da área, chutou forte, mas errou o alvo. Do lado dos anfitriões, Fellipe Mateus teve uma boa chance desperdiçada ao finalizar para longe das redes do goleiro rival. Foi somente aos 46 minutos que Fellipe Mateus, ao receber passe de Rafael Marques, bateu e deixou o alvinegro à frente do placar.

Segundo tempo de empate

O Figueira voltou diferente da primeira etapa. Pressionando, a equipe conseguiu ampliar para dois a vantagem com Rafael Marques, logo no início de bola rolando, ao aproveitar o rebote do goleiro Luiz e mandar para o gol. A equipe alvinegra aproveitou o embalo e ameaçou em aumentar o resultado com Jefferson Renan mandando na trave, Breno com potente chute e Alemão, de cabeça.

Na frente, o time de Florianópolis bobeou e acabou deixando a equipe rival se aproveitar de falhas e furar a defesa. Léo Gamalho, o artilheiro, brilhou, e com apenas minutos de diferença, o jogador conseguiu deixar tudo igual, em 2 a 2. Na comemoração do segundo gol, Gamalho foi expulso ao receber o segundo amarelo.

Somando apenas um ponto cada, ambas as equipes brigam na zona de rebaixamento. O Figueira, na décima sétima posição, o primeiro da degola, com 32 pontos. Já o Tigre, na décima nona, com 30.

Pela 32ª rodada da Série B, o Figueirense visita o Vitória, no sábado (02), no Barradão, às 16h30. Já o Criciúma recebe o São Bento, às 19h.