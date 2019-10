Campeãs da Copa Paulista comentam emoção do título

Uma Campanha bonita da equipe do Palmeiras na Copa Paulista Feminina, vencendo o titulo no Choque Rainha, contra o São Paulo de virada por 2 a 1. Com a liderança e qualidade de Thais Ferreira e Karla Alves, o Palmeiras fez uma excelente competição terminando com o título da competição, para encerrar o ano de 2019 com essa coroação ao time feminino que voltou às atividades nessa temporada.

Nessa competição, o Palmeiras fez dois duelos de semifinal contra a equipe do São Jose, no primeiro jogo a equipe alviverde fez 2 a 0 abrindo vantagem para o jogo de volta, e o segundo gol da vitória foi marcado por Thais Ferreira. Na partida de volta a equipe palmeirense empatou 1 a 1, em uma excelente partida, da meio campo Karla Alves que comandou o time na classificação para a final contra o São Paulo.

Na grande final a equipe do Palmeiras fez uma excelente partida em um jogo bastante disputado conseguiu a virada em cima do São Paulo por 2 a 1 e conquistou o título inédito da Copa Paulista 2019, primeiro título desde da reativação do futebol feminino no time .

Atleta querida pela torcida, Karla Alves, foi peça importante nesse título com sua garra, técnica e categoria, comentou a experiência no campeonato e a importância de encerrar o ano com o titulo.

"Foi um torneio interessante e que veio para ajudar no calendário, a final foi incrível, um jogo duro, mas soubemos ter equilíbrio e com muita raça e inteligência saímos com o título. Nós trabalhamos muito esse ano e ficava na minha cabeça que merecíamos algo, já entramos na história por sermos as primeiras na volta do feminino e agora por ganharmos o primeiro título, era o que faltava para fechar bem nosso ano, e dar alegria para cada pessoa que lutou pela gente arduamente fora e dentro de campo, a comissão anterior, a de agora, a diretoria, os torcedores e todas minhas companheiras."

Karla Alves - Foto: WP Assessoria/Divulgação

Uma das líderes e capitã da equipe, Thais Ferreira fez uma competição impecável, muito segura na parte defensiva e com muita técnica na saída de bola, falou sobre a final da contra o São Paulo e do que sentiu ao erguer a taça.

"Sabíamos que o campeonato era curto, mas que seria um título expressivo pra nós, então assim, buscamos desde o primeiro jogo impor nosso ritmo e errar o menos possível pra que conseguíssemos a classificação. Tivemos consistência, nos dois primeiros jogos, construímos o placar, soubemos lidar com a vantagem no jogo de volta e consequentemente nos classificamos pra final. Um clássico, pegamos uma das melhores equipes atualmente e tínhamos a noção das dificuldades que enfrentaríamos, soubemos lidar com a pressão, saímos atrás no placar, mas a equipe teve frieza pra empatar e em seguida virar o jogo. Merecíamos esse título, por tudo que vivemos e trabalhamos ao longo dessa temporada, fico feliz em ter feito parte disso e ter companheiras que lutam até o último segundo." , analisou Thais sobre a final diante do SPFC.

"Uma das melhores sensações que já pude sentir, não apenas por ser a capitã, acredito que isso seja algo simbólico, sei que temos outras atletas que também são pilares dentro da equipe, mas ter a confiança de toda a comissão e exercer essa responsabilidade em uma final é algo gratificante. Poder erguer a primeira taça nessa nova era do futebol feminino no Palmeiras junto com esse elenco foi maravilhoso, depois de tanto esforço e dedicação à recompensa veio", acrescentou Thais.