Grêmio derrota Internacional em GreNal polêmico

Sem perder para o rival nenhuma vez este ano, o Grêmio tomou conta do jogo e marcou duas vezes contra o Internacional, que perdeu Marcelo Lomba no segundo tempo. Geromel abriu o placar para os tricolores e Rômulo fez o último, garantindo a vitória dos donos da casa em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No ano, são cinco jogos da dupla GreNal, duas vitórias para o Grêmio, três empates e nenhum triunfo dos colorados. Na tabela, o Tricolor alcança os 50 pontos, na quinta posição. O Inter continua com 46, mas cai para a sétima colocação.

Os donos da casa estavam à vontade

Sem passar por situações de risco, o Grêmio conseguiu controlar a partida e se impor diante do Inter. Marcelo Lomba se destacou na primeira etapa fazendo boas defesas, mas não conseguiu parar o cabeceio de Geromel após cobrança de falta realizada por Alisson. Os colorados ainda passaram um susto antes do fim da primeira etapa, quando Cuesta interceptou de cabeça um chute de Tardelli.

Logo no início da segunda etapa o Grêmio assustou de novo com uma bola de Everton na trave, e posteriormente um lance polêmico marcou o clássico. O goleiro Marcelo Lomba foi expulso com vermelho direto por entrada forte em Luciano, que estava impedido no lance. O treinador Zé Ricardo foi obrigado a substituir, tirando Guilherme Parede para a entrada do arqueiro Danilo Fernandes.

A dupla de zaga colorada evitou outras investidas do Grêmio, que se mostrava superior na partida. Aos 32, Pepê encontrou Rômulo bem posicionado fora da área e lançou para o atacante, que surpreendeu o goleiro Danilo e completou a vitória tricolor: 2 a 0.

Após o gol, Guerrero e Wellington Silva trocaram farpas, enquanto Patrick reclamava de Matheus Henrique minutos depois, completando o clima pesado do clássico. No restante da segunda etapa, Danilo fez grandes defesas para o Inter, com direito a um milagre no chute de Everton já aos 47.

Sem novas alterações no placar, o jogo encerrou-se com o placar de 2 a 0. As equipes voltam a campo na próxima quinta-feira. Às 19h30, Inter visita o Ceará, no Castelão. Já o Grêmio recebe o CSA, na Arena às 21h no horário de Brasília.