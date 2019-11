Guto se diz satisfeito com empate em Curitiba: "Contagem regressiva para o acesso"

Em um confronto direto pelo acesso à Série A, Sport enfrentou o Coritiba pela 33ª rodada da Série B, no Estádio Couto Pereira. O time pernambucano dominou a partida no primeiro tempo, mas não conseguiu marcar, o segundo tempo foi equilibrado, sem muita emoção assim manteve o empate sem gols até o final da partida. Com 57 pontos, o Leão é o vice-líder da competição, oito pontos a frente do América-MG, primeiro time fora do G-4.

Na contagem regressiva para o acesso, Guto Ferreira fala em coletiva de imprensa sobre a etapa final do campeonato.

"Faltando cinco jogos, é contagem regressiva e os pontos estão subindo. Temos três jogos em casa e dois fora. Todos difíceis, mas temos condições de conseguirmos nosso objetivo."

Guto Ferreira destacou a importância do resultado sobre o Coritiba e se disse satisfeito com o ponto obtido.

"Foi um jogo difícil. São duas equipes que postulam ao acesso. Fizemos uma partida boa, impositiva. Conseguimos controlar bem o jogo, tivemos perto de fazer o gol e infelizmente faltou o detalhe final. É o mais importante do jogo. Se a gente tivesse vencido a partida, não seria injustiça. Mas como não fizemos o gol, justiça é a bola entrar ou não entrar, a competência de colocar para dentro. Mas eu saio feliz com a maneira que jogamos, é sempre difícil jogar no Couto Pereira e saímos com um ponto importante."

Guto diz que postura no jogo na capital do Paraná mudou após derrota contra Guarani, fator importante para o treinador.

"A gente conseguiu se impor, que foi o que faltou contra o Guarani. O Guarani se impôs diante de nós. E hoje nossa postura voltou. O nosso time foi bem em vários aspectos. Faltou mais um pouco do que fazemos na Ilha, que é ser mais agressivo, objetivo. Fora de casa temos estocadas boas, mas não temos volume. Tivemos um volume defensivo forte e volume bom de posse de bola. Mas eu estou feliz assim mesmo. E com a proximidade do objetivo. Agora mais do que nunca precisamos do nosso torcedor lotando a Ilha para a gente vencer o Criciúma e ficarmos mais próximos do objetivo."

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Criciúma no sábado (9), na Ilha do Retiro, às 16h30.