Matheus Costa elogia equipe após vitória fora de casa e revela tática diferente antes da partida

O Paraná provou estar vivo na disputa para garantir o retorno até a elite do Brasileirão ao vencer o América-MG por 2 a 0 nesta terça-feira (05) no Independência, Belo Horizonte, pela 33ª rodada da Série B. Em entrevista coletiva, o técnico Matheus Costa falou sobre as principais dificuldades da equipe na partida, a estratégia de jogo e também ressaltou as qualidades dos anfitriões.

"O primeiro tempo não foi de acordo com o que havíamos planejado. Queríamos tirar esse ímpeto do América, procurar ficar um pouco mais com a bola, só que ficamos assustados. Quando a gente estava com a bola, era só transferência direta e ligação em bola longa. Temos que dar mérito ao adversário que conseguiu impor o ritmo de jogo no primeiro tempo. Pecamos quando ficávamos com a bola e procuramos corrigir no intervalo, acima de tudo passar confiança para os atletas de buscar o jogo. Estamos próximo de conseguir organizar ofensivamente para chegar com bola no ataque de qualidade. Conseguimos em um primeiro momento e deu um pouco mais de confiança. É natural a equipe mandante buscando resultado, vai se expor um pouco. Tivemos uma alteração do Matheus pelo Vitinho, dois meias de muita qualidade. Em uma situação de contra-ataque fizemos dois a zero, selando a vitoria".

Buscando levar motivação aos atletas, Matheus revelou uma tática diferente proposta por ele e pelo próprio departamento.

"Usamos um vídeo motivacional antes do jogo. Buscamos através do nosso Marketing um trabalho incrível. Entramos em contato com todas as famílias, esposas, filhos, filhas, namoradas e pais para que, dos vinte e dois atletas que estavam aqui, conseguissem passar o recado do quanto estes atletas são heróis, o quanto estão vestindo a camisa do clube e se dedicando para buscar a cada jogo mais um resultado importante".

O comandante relembrou a importância da torcida, já que o clube tem pela frente dois jogos em casa contra o Vitória e São Bento.

"Um importante resultado ainda mais pela sequência que temos agora de dois jogos em casa. Não tem ninguém mais importante dentro deste clube do que o nosso torcedor. Contamos com o apoio do torcedor e com a Vila cheia para que, dentro de casa, ele seja realmente o nosso décimo segundo jogador. Que a gente conquiste primeiro esse jogo difícil que temos daqui três dias diante do Vitória, que está brigando na zona de rebaixamento. Temos que ser inteligentes dentro de casa. Sabemos que depois temos outro jogo em casa contra uma equipe que está lutando lá embaixo".

O clube paranaense permanece na quinta colocação, com 50 pontos. Pela 34ª rodada, recebe o Vitória, na Vila Capanema, às 19h15.