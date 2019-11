Fernando Diniz admite partida ruim contra o Fluminense e cita ‘desestabilizada’ do São Paulo 

Jogando em casa, no Morumbi, nesta quinta-feira (07), o São Paulo foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0 em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Com um desempenho abaixo do esperado, a equipe tricolor não conseguiu garantir os três pontos e está fora do G4 da competição.

O técnico Fernando Diniz admitiu que a equipe teve uma 'partida ruim' contra os visitantes. O treinador também falou em entrevista coletiva sobre um dos principais problemas atuais do time: se deixar abater facilmente.

"Até tomar o gol, estávamos fazendo uma partida dentro daquilo que a gente tinha planejado. Uma marcação bem feita na frente, o Fluminense praticamente não tinha passado do meio de campo. Depois que tomamos o primeiro gol, que nasceu de uma falta desnecessária, a gente teve uma falha na marcação, ai o time já deu uma desestabilizada. No segundo gol se desestabilizou mais ainda. No intervalo uma opção pela troca que não surtiu efeito. O Fluminense também dificultou bastante e baixou muito as linhas, ficaram praticamente os onze jogadores jogando em dez, quinze metros de campo e aí faltou mobilidade e criatividade. Depois que tomamos o gol eu concordo que foi a pior partida sob o meu comando".

Mesmo após perder em casa, o treinador não classificou o jogo como vexatório.

"Eu não achei que a partida foi vergonhosa. A gente teve muita dificuldade para construir, mas perder em casa na situação que estamos almejando, de ficar no G4, as vezes cria uma certa instabilidade. Mas eu não considero uma partida vergonhosa, achei que a gente jogou muito mal e precisamos melhorar. O desempenho foi muito ruim'".

Diniz garante que a preocupação, neste momento, é manter o foco e seguir para a próxima rodada em busca de pontuar.

"Eu confio no trabalho e nos jogadores, a gente não pode achar que perdeu o jogo e fez uma partida ruim que já é motivo de extrema preocupação. Temos que saber da posição que estamos no campeonato, que precisamos pontuar, melhorar muito do rendimento".

O Tricolor ocupa o quinto lugar, com 52 pontos. Pela 32ª rodada da Série A, recebe o Athletico-PR, no Morumbi, às 16h.