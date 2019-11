Grêmio vence Chapecoense na Arena Condá e se mantém no G-4

O Grêmio venceu a Chapecoense por 1 a 0 na noite deste domingo (10). jogando na Arena Condá, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de bicicleta marcado por Luciano, o time gaúcho se mantém entre os quatro primeiros colocados da competição e segue vivo na briga para garantir vaga na Libertadores.

Luciano garante a vitória tricolor

O Grêmio precisou de apenas três minutos para abrir o placar. David Braz desviou de cabeça após cobrança de escanteio, e Luciano conseguiu dominar e marcar o gol de belíssima bicicleta. O atacante foi um dos melhores em campo no primeiro tempo, criando as melhores jogadas e contribuindo com passes. A primeira etapa foi equilibrada, com as equipes tendo bastante dificuldade em criar boas oportunidades. Everton apareceu, mas logo acabou sendo detido pelo goleiro da casa, João Ricardo. A Chape respondeu com Bruno Pacheco e Arthur Gomes, mas a linha defensiva do tricolor gaúcho trabalhou bem e impediu a chegada do time verde. O goleiro dos anfitriões, João Ricardo, foi destaque no primeiro tempo, evitando que o placar aumentasse. Camilo apareceu como uma boa opção da em bolas paradas, mas não obteve muita sorte. Alisson, Darlan e Everton fizeram pressão na defesa dos donos da casa até o fim da etapa.

O segundo tempo começou quente. A Chape veio para cima com Camilo ameaçando Paulo Victor, porém, o goleiro defendeu. Alisson também levou perigo para o goleiro rival. Os gaúchos dominaram a partida segurando mais a bola e tendo as melhores chances. Somente na reta final o time de Condá conseguiu pressionar com Everaldo, mas não teve sucesso em finalizações e faltando criatividade. Por 1 a 0, os gremistas garantiram os três pontos.

Com este resultado, o Grêmio segue no G4, na quarta posição, com 56 pontos. Já o time catarinense enfrenta a zona de rebaixamento, na penúltima posição, com 22 pontos.

Pela 33ª rodada, o Grêmio recebe o Flamengo no domingo (17), às 16h, na Arena do Grêmio. A Chape enfrenta o Ceará na Arena Condá às 18h.