Jorginho celebra vitória do Coritiba e já garante foco no Oeste: "Final de campeonato"

O Coritiba garantiu mais três pontos na noite desta terça-feira (12) ao vencer o Brasil de Pelotas por 2 a 0 pela no Estádio Bento Freitas pela 35ª rodada da Série B. Com o resultado, o time paranaense segue no G-4 da competição, na terceira posição, com 57 pontos. Após a partida, o técnico Jorginho elogiou o desempenho da equipe e analisou o resultado fora de casa.

"Vitória importantíssima. Queria dizer que o nosso plano de jogo de igualar na competitividade e ser forte na marcação deu muito certo. Se igualasse, conseguiria sobressair com a técnica, qualidade e movimentação tática. Nós conseguimos desde o primeiro tempo. É claro que um gol já facilita bastante. Mesmo com essa sequência de jogos, tivemos apenas um contundido, com problema muscular que foi o Rafinha. A equipe foi decisiva nas bolas paradas também, realmente teve todo o controle defensivamente falando. Não sofremos muito com a bola parada, todo mundo muito ligado e atento. Nós inclusive poderíamos ter aumentado o placar".

Autores dos gols da noite, Kelvin e Igor Jesus receberam muitos elogios do comandante, que destacou a importância dos dois para a manutenção da vitória.

"Falando do Kelvin, já no jogo contra o Figueirense ele estava cumprindo um excelente papel na equipe. Não apenas marcando, acompanhando o lateral, se posicionando muito bem e sendo decisivo no ataque. Hoje ele fez realmente uma grande partida, muito bom ver o Kelvin. Cumpriu todo o papel tático, fazendo uma linha de quatro perfeita pelo lado direito e sendo decisivo, inclusive fazendo gol".

"O Igor Jesus eu tenho conversado, falando o quanto é importante, com certeza, em bem pouco tempo, vai chegar em uma Seleção Brasileira de Sub-20, Sub-23, porque tem muita capacidade e qualidade, nos dá muita profundidade, entrada no facão e briga com os zagueiros. Ele foi muito importante no jogo de hoje, porque eles tiveram bastante dificuldades. A gente quase não sofreu. Já começou uma marcação desde a frente com Igor, Robson e o Kelvin".

Na reta final do campeonato, o Coxa tem pela frente somente três partidas: duas em casa, contra o Oeste e Bragantino, e o Vitória, fora de casa. Jorginho quer pés no chão e muito trabalho para garantir a classificação em apenas dois jogos.

"Ainda lamento muito aquele ponto perdido contra o Figueirense, mesmo com menos um eu acho que a gente jogou melhor. Doeu um pouquinho, poderíamos estar com 59 pontos. Esses três jogos que nós teremos eu espero que sejam só dois decisivos. Sabemos que não vai ser simples assim. Jogo a jogo é uma coisa difícil. Depois sabemos que enfrentaremos basicamente o Bragantino campeão, jogo importante, equipe que tem muita qualidade. Mesmo se decidirem colocar jogadores reservas, tem muita capacidade, qualidade e elenco de tamanho valor. Se por um acaso a gente não conseguir a pontuação que imaginamos, fica para o último jogo, mas eu não quero. Como temos sofrido um pouco, não quero que o torcedor sofra e que a gente consiga nossa classificação nos próximos dois jogos. É final de campeonato".

A partida contra o Oeste, pela 36ª rodada, acontece no sábado (16), às 16h30 (de Brasília), no Couto Pereira.