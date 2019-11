Figueirense e Cuiabá fazem confronto de opostos na reta final da Série B

Nesse domingo (17) Figueirense irá receber o Cuiabá pela pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro. O conflito está marcado para as 18h30 e acontece no Orlando Scarpelli. Atualmente o Figueirense se encontra em uma situação arriscada, com 38 pontos na tabela ocupa a 16º posição. Já o Cuiabá se mantem no meio da tabela com 50 pontos.

Figueirense na degola

Após passar 16 rodadas no Z-4, o Figueirense se saiu vitorioso na última partida contra o Ponte petra e assim pode respirar e subir na tabela. No entanto, para permanecer na Série B é necessário ganhar nessa e nas próximas rodadas, nesse jogo a equipe conta com três desfalques Alemão, Luis Ricardo e Ruan Renato, que foram suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Figueirense: Pegorari; Kauê, Pereira, Héliton e Conrado; Patrick, Betinho e Fellipe Mateus; Jefferson Renan (Victor Guilherme), Breno e Rafael Marques.

Mantendo a esperança no acesso

Após ser derrotado do primeiro jogo contra o Paysandu, na copa verde, Cuiabá segue lutando pelo acesso á Série B, após a chegada do novo técnico Chamusca, o Cuiabá esteve em uma sequencia de vitórias até sua última partida contra o América-MG, no entanto para continuar sonhando com o acesso a vitória nas próximas rodadas é essencial.

Provável escalação do Cuiabá: Victor Souza; Léo, Ednei, Anderson Conceição e Paulinho; Marino, Moisés, Alê, Toty e Alex Ruan; Jefinho.

Arbitragem

Quem apita essa partida é Jean Pierre Gonçalves Lima, com mais dois assistentes que são Tiago Augusto Kappes Diel e Jorge Eduardo Bernardi.