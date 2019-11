Jorge Jesus responde críticas: "Não entendo essas mentes fechadas"

↵

Como vem se tornando costume dentro do mercado de técnicos brasileiros, as críticas (com pitadas de xenofobia) menosprezando o trabalho de Jorge Jesus no Flamengo foi uma das pautas abordadas na coletiva pós-vitória sobre o Grêmio. Depois de bater os sulistas por 1 a 0 em Porto Alegre, o treinador português foi elegante na resposta aos treinadores que o cutucam.

Para o português, que não citou nomes de companheiros de profissão, os treinadores brasileiros que trabalharam em Portugal foram bem recepcionados pela classe local — o que não está acontecendo no Brasil.

"Vim para o Brasil, sou um treinador como eles. Não vim tirar lugar de ninguém. Não vim ensinar a ninguém. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Queria lembrar aos meus colegas que em Portugal já trabalhou um brasileiro, o Scolari. Ele é acarinhado pelos portugueses. Assim como Autuori, Renê Simões, Abel... e muitos outros."

"Quando estiveram lá, tentamos aprender. Não havia essa agressividade verbal que há comigo. Não entendo essas mentes fechadas. Não me incomoda. Quero que meus colegas cresçam. Não sabem o que é globalização. Que de uma vez por todas tirem os fantasmas da cabeça, porque o Brasil tem grandes treinadores."

Vale lembrar que Alberto Valentim, Renato Gaúcho, Abel Braga, Mano Menezes, Levir Culpi, Joel Santana e Fábio Carille já demonstraram, de alguma forma, um posicionamento menosprezando o trabalho do Mister no comando do Flamengo; Roger Machado e Fernando Diniz são um dos poucos que defendem o português.

Título cada vez mais perto

Segue o líder! A cada rodada que passa, o título do Brasileirão fica mais perto de ir à Gávea, no Rio de Janeiro. Depois da vitória fora de casa sobre o Grêmio, o Flamengo chegou aos 81 pontos e abriu 13 de vantagem acima do Palmeiras tendo um jogo a mais que os paulistas. E o "Mister" Jorge Jesus sabe disso, mas manteve a cautela.

"Demos mais um passo rumo ao título, mas ainda não ganhamos. Está mais perto", disse o treinador português.

Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo

E a final contra o River?

Agora o Flamengo se prepara para jogar a final da Libertadores contra o River Plate, em Lima (Peru), às 17h do próximo sábado (23). Sem poder ser diferente, Jorge Jesus também teve que responder sobre o assunto. Ele adotou o discurso da igualdade de equipes. Também falou a respeito da semana de treinamentos rubro-negros.

"O River Plate tem virtudes e defeitos, como o Flamengo. São dois grandes times, não há favoritismo. Estamos empenhados. Acreditamos em tudo o que fazemos, com qualidade ofensiva. Os meus jogadores também acreditam nisso."

"Jogo de hoje foi importante não só pelos três pontos, que nos fez abrir mais vantagem. Serviu para dar Arrascaeta mais tempo e jogo e também para trabalharmos em cima de um sistema de jogo que o Grêmio apresentou com os dois avançados. Foi um bom treino para final. Foi tudo muito bom, menos a expulsão."

Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo

Voltando à vitória contra o Grêmio neste domingo...

Com apenas três titulares em campo (Diego Alves, Arrascaeta e Gabigol), o "Mister" escalou o Flamengo para enfrentar o Grêmio de Renato Gaúcho. Mesmo assim venceu. E na coletiva, o português explicou o motivo de ter posto a equipe alternativa.

"Nosso grande objetivo era os três pontos contra o Grêmio, independentemente de quem jogasse. Todos sabem nossa ideia de jogo na equipe, com e sem bola. Nossa segurança nesse time era total. Não coloquei a maioria dos jogadores não foi para descansar. Até sábado tem muito tempo. Não coloquei porque teríamos perdido dois dias de treino com o time que pretendo colocar contra o River Plate."

Xingamentos

Jesus também comentou sobre os xingamentos que recebeu da torcida local.

"Os melhores são sempre os que têm mais adversários contra. No Brasil, o Flamengo é uma nação. Há torcedores que são contra o Flamengo. É saudável, é preciso isso no futebol, com respeito. Estou mais preocupado com a expulsão do que com os torcedores xingarem."

E por que Gabigol de titular?

O português também explicou a opção por escalar Gabigol, um dos titulares em campo, e tornou a demonstrar preocupação com o comportamento rebelde do camisa 9 rubro-negro. Depois de marcar o gol da vitória, Gabigol foi expulso no segundo tempo.

"Coloquei o Gabi porque ele é o melhor desse momento, melhor do campeonato e queria jogar. Seu eu soubesse o que aconteceria (expulsão), não o colocaria, mas não sou bruxo. Me preocupa (Gabigol). Ainda não consegui fazer ele emocionalmente um grande jogador como é tecnicamente e taticamente. Tem que ter equilíbrio. Mas é jovem ainda, tem tempo. É importante que os grandes jogadores sejam exemplos."

Gabigol provocou a torcida gremista ao fazer número 5 com a mão, em alusão à goleada pela Libertadores (Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo)

No sábado (23), o Flamengo tem o jogo mais importante dos últimos 37 anos: a final da Libertadores contra o River Plate. O jogo será em Lima, no Peru, às 17h (de Brasília); o Rubro-Negro vai com força máxima em busca do bicampeonato internacional.