Na superação, Flamengo bate Grêmio no Sul e pode ser campeão já na próxima rodada

Superação. Essa é a palavra perfeita para definir o jogo entre Grêmio e Flamengo deste domingo (17). Com um time recheado de reservas e apenas três titulares, o Rubro-Negro foi guerreiro e soube suportar a pressão para voltar ao Rio de Janeiro com três pontos na bagagem. A tarde foi feliz para os flamenguistas, pois simultâneamente ao duelo contra o tricolor, Bahia e Palmeiras estavam se enfrentando, confronto importantíssimo para a sequência do campeonato.

Em caso de tropeço diante do Palmeiras, — o que aconteceu — o Flamengo poderia ser campeão na rodada do próximo fim de semana, mesmo sem entrar em campo. O Clube da Gávea estará disputando a final da Libertadores em Lima, no Peru, contra o River Plate, no sábado (23) às 17h (de Brasília). No dia seguinte, o Palmeiras recebe o Grêmio, e caso não vença, a equipe carioca se sagra campeã do Brasileirão.

O título só será possível por conta da vitória maiúscula de hoje contra o Grêmio, em Porto Alegre. A partida foi emocionante do início ao fim, com os dois times buscando sempre o ataque. Na segunda etapa, o Flamengo soube suportar a avalanche gremista e fez da sua zaga — criticada após o jogo contra o Vasco — muros intransponíveis.

O jogo

Antes da bola rolar, Jorge Jesus surpreendeu a maior parte dos torcedores ao colocar um time composto, em sua maioria, por reservas. Com apenas três titulares em campo — Diego Alves, Arrascaeta e Gabigol — o Flamengo não sentiu muito e fez uma partida de igual para igual com o Imortal.

Por vezes, o Mais Querido chegou com mais perigo que os gremistas, embora o tricolor tenha tido maior posse de bola. Ao todo, foram 22 chutes do Grêmio — grande parte na segunda etapa — contra 9 do Flamengo.

Aos 19', Gabriel tabelou com Arrascaeta, recebeu dentro da área e finalizou; o goleiro Paulo Victor fez grande defesa. Pouco tempo depois, aos 31', Alisson cobrou falta na entrada da área, a bola desviou e quase enganou Diego Alves, que conseguiu fazer uma boa defesa. Cinco minutos depois, Gabigol tenta cruzar e Léo Moura toca com o braço na bola. O árbitro assinalou pênalti, que foi convertido por Gabigol.

Na segunda etapa, o jogo foi dominado pelo Grêmio. Os reservas do Flamengo sentiram na parte física e abdicaram dos ataques. O Imortal, então, foi só bombardeio contra o Mengão. Pelo alto, por baixo, pela esquerda e pela direita: Nada penetrava a forte marcação armada pelo Mister.

A pressão aumentou após expulsão de Gabigol, o atacante fez falta na sobre Pepê e levou o segundo amarelo, se tornando desfalque nos minutos finais e também para o próximo jogo, diante do Ceará. Não adiantou, o Flamengo segurou e levou os três pontos do Sul para o Rio. Na outra partida, Bahia e Palmeiras empataram por 1 a 1 e a torcida Rubro-Negra presente no estádio entoou mais uma vez o grito antecipado de "É CAMPEÃO".

Na calculadora...

Com a vitória, o Mais Querido chegou a 81 pontos e ficou com 13 de vantagem sobre o Palmeiras, mas tem um jogo à mais que o time paulista. Para se sagrar campeão no próximo domingo, o clube carioca — que não entra em campo — precisa torcer para que o Palmeiras não vença o Grêmio. Para não precisar de outros resultados, o Rubro-negro necessita de uma vitória simples contra o Ceará, no dia 27 de novembro.

O Grêmio, com a derrota, permaneceu com 53 pontos e não pode ser alcançado no G-4 até o fim da rodada. A equipe de Renato Gaúcho visita o Palmeiras no dia 24 de novembro, buscando garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores da próxima temporada.

No sábado (23), o Flamengo tem o jogo mais importante do ano: A final da Libertadores contra o River Plate. O jogo será em Lima, no Peru, às 17h (de Brasília); o Rubro-Negro vai com força máxima em busca do bicampeonato internacional.