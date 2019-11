Flamengo x River Plate: a competência de ambos nas finalizações

Na semana da grande decisão da Libertadores 2019, a ansiedade toma conta de torcedores do Flamengo e do River Plate. Não poderia ser diferente. Dono do melhor ataque da competição, o time carioca já balançou as redes adversárias 22 vezes nos 12 jogos que disputou até aqui. Em sétimo no quesito, a equipe de Buenos Aires é um pouco menos exorbitante, tem 15 gols marcados. E a VAVEL Brasil, em cobertura especial da decisão, mostra agora números e gols do Rubro-Negro e do Millonario na atual competição continental.

Marca do Flamengo: eficiência

Dono da dupla Bruno Henrique e Gabigol, o Fla pode dizer que tem a melhor dupla de ataque da competição. Juntos, esses dois bateram os goleiros adversários 12 vezes (5 gols para BH e 7 para Gabriel). Com 147 finalizações, o Rubro-Negro é apenas o quarto no ranking de finalizações, estando atrás dos outros três semifinalistas: Grêmio (149), Boca Juniors (164) e River (172).

No entanto, o time do Rio é, ao lado do Boca, quem mais chuta a gol, com 72 arremates. Assim, a eficiência flamenguista é vista pois a equipe brasileira tem mais gols em menos chutes, logo detentora da melhor média: precisa de 6,7 chutes para marcar um gol.

Todos os gols do Flamengo na Libertadores 2019:

Marca do River Plate: distribuição

Liderado pelo colombiano Santos Borré, o ataque do clube argentino é quem mais finaliza na Libertadores 2019. Foram 172 chutes nos 12 confrontos, uma média de 14,3 finalizações por jogo. Desse número, 61 finalizações foram a gol, deixando o CARP em terceiro no ranking do quesito, atrás do adversário final Flamengo e do rival Boca Juniors, que têm 72 arremates à meta.

Vale lembrar que, mesmo tendo Borré como protagonista nas jogadas ofensivas, é o volante Ignacio Fernández e o meia De la Cruz quem são os artilheiro do time, ambos com três gols marcados. Lucas Pratto e Borré têm dois gols cada e são os vice-artilheiros do CARP. Ou seja, diferente da dupla de ataque flamenguista, o River tem suas funções ofensivas mais distribuídas e menos concentradas.

Todos os gols do River Plate na Libertadores 2019:

Finalistas continentais, tanto Flamengo quanto River Plate foram capazes de superar todas as fases anteriores, cada qual com seus ataques. O tira-teima final de tudo isso acontece a partir das 17h do próximo sábado (23), em Lima, no Peru, para ver quem conquista o título de melhor time da América do Sul.