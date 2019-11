Para evitar qualquer risco de rebaixamento, Bahia e Atlético-MG se enfrentam na Fonte Nova

Na noite desta quarta-feira (27), às 21h, na Arena Fonte Nova, Bahia e Atlético Mineiro se enfrentarão pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o time baiano venceu pelo placar de 1 a 0, com gol marcado pelo camisa nove Gilberto. Após 18 rodadas do embate, o momento das duas equipes não é bom.

Sequência negativa na Bahia

Na 10ª posição, o Bahia até teve ótimos momentos no campeonato e quase conseguiu beliscar uma vaga para a Libertadores de 2020. No entanto, a sequência negativa da equipe culminou para a descida na tabela. O time baiano, comandando pelo técnico Roger Machado, não vence uma partida há oito jogos e, atuando dentro de casa, seis partidas sem encontrar o caminho da vitória.

Vindo de derrota para o Goiás, na última rodada, por 4 a 3, Roger não contará com o lateral-direito João Pedro e o meia Alejandro Guerra, ambos suspensos. Na vaga do lateral, Nino Paraíba deve assumir o posto. O volante Flávio retorna para o time depois de cumprir suspensão, enquanto Artur e Marco Antônio seguem como dúvida na relação.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Wanderson, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore e Ronaldo; Élber, Gilberto e Arthur Caike. Técnico: Roger Machado.

Pressão no Galo

Para evita qualquer possibilidade de rebaixamento, o Atlético Mineiro tentará vencer um jogo fora dos seus domínios depois de um período em cerca de cinco meses. A última vitória conquistada no Brasileiro, longe do seu torcedor, foi no dia 14 de julho, quando os mineiros derrotaram a Chapecoense. Atualmente, o Galo ocupa a 13ª colocação, com 41 pontos conquistados, cinco a mais do primeiro time da zona de rebaixamento.

Dentro de campo, o técnico Vagner Mancini não poderá utilizar o volante Zé Welison, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o treinador ganha as voltas da dupla de zaga titular, formada por Igor Rabello e Réver, e do volante Jair.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Jair, Ramón Martínez (Otero), Luan, Cazares e Marquinhos; Di Santo. Técnico: Vagner Mancini.