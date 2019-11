Tranquilo na tabela, Fortaleza recebe Santos no Castelão

Na noite desta quinta-feira (28), Fortaleza e Santos se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h. O confronto acontece na Arena Castelão, em Fortaleza.

Apesar do Tricolor de Aço estar garantido na Série A de 2020 e do Peixe não ter mais chances de título na competição, o confronto ainda reserva objetivos para as duas equipes: no caso do Tricolor do Pici, uma vitória pode possibilitar o time a alçar voos maiores no campeonato e pensar em vaga na Copa Sul-Americana; já o Alvinegro da Vila busca terminar o campeonato como vice-campeão.

Tricolor tem um retorno e dois desfalques

Para esta partida, o técnico Rogério Ceni terá os desfalques do lateral-esquerdo Carlinhos, que cumpre suspensão automática, e do zagueiro Jackson, que ainda se recupera de uma lesão na coxa. A boa notícia fica por conta do zagueiro Paulão, que não atuou contra o Internacional por pertencer ao clube gaúcho.

Provável escalação: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, André Luís, Osvaldo e Wellington Paulista.

Sampaoli com três baixas

Dois desfalques já eram certos na equipe de Jorge Sampaoli para encarar o Fortaleza: Gustavo Henrique e Marinho, que cumprem suspensão. Além do zagueiro e do atacante, o treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Jorge. Esta, inclusive, será a segunda partida consecutiva da equipe paulista sem o seu lateral titular. Segundo a assessoria de imprensa do Santos, um desconforto no posterior do joelho direito é o motivo da baixa para esta rodada.

Provável escalação: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Tailson (Derlis González), Eduardo Sasha e Soteldo.