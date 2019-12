Atlético-MG vence Corinthians e elimina chances de queda no Brasileiro

Que venha 2020! O Atlético-MG venceu o Corinthians por 2 a 1 no fim da tarde deste domingo (1°), no Independência, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e eliminou, de vez, as chances matemáticas de rebaixamento. Os gols do Galo foram marcados por Cazares e Fábio Santos, enquanto Janderson fez para os visitantes.

Com o resultado, o Atlético-MG pulou para a 12° colocação, com 45 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Vasco nesta segunda (2), caso vença o Cruzeiro, no RJ, pelo fechamento da rodada. Já o Timão desceu uma posição, para a 8ª, com 53 pontos e continua na zona de classificação para a Libertadores, não podendo ser ultrapassado.

O jogo

A partida começou bem incomum para os torcedores presentes no Independência. Até os 10 minutos iniciais, só dava Corinthians com as melhores chances. O alvinegro só foi entrar, de fato, no jogo, aos 11', com o zagueiro Réver. Após cobrança de escanteio e bate e rebate na área, o capitão mandou para as redes, mas o bandeira assinalou impedimento bem marcado.

Daí, o Galo começou a pressionar os visitantes até inaugurar o marcador, aos 18'. Após receber passe do jovem Marquinhos, Cazares mandou uma bomba no ângulo do gol de Cássio. Contudo, a torcida nem terminou de comemorar e já estava tudo igual no Horto. Após rebate do goleiro Cleiton em chute de Gustavo, Janderson estufou as redes.

Se a partida começou com o Corinthians mandando em tudo, até os minutos finais da primeira etapa o público no Horto assistia a um jogo bastante equilibrado, com grande chances para ambos os lados. E, para esquentar ainda mais, o Corinthians também teve um gol anulado de Janderson, aos 46'.

Segundo tempo da salvação

Na volta para o segundo tempo, a partida continuava bastante movimentada, assim como havia encerrado na primeira etapa. Com facilidade em chegar na zaga no Atlético-MG, o Corinthians pecava no último passe e não conseguia o gol da virada.

Iluminado do dia e autor do primeiro gol, Cazares, em mais uma boa chegada no ataque, sofreu pênalti aos 25 minutos. Tradicional cobrador do Galo, Fábio Santos foi para a meta e colocou o Galo em vantagem.

Com distribuições de cartões amarelos e faltas perigosas para ambos os lados, o placar permaneceu o mesmo. O jogo foi até os 50 minutos e o Galo eliminou quaisquer chances de rebaixamento.