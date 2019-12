Enquete: quem vence a final do Mundial entre Flamengo e Liverpool?

No próximo sábado (21), o Flamengo reencontra o Liverpool (ING) na final do Mundial de Clubes. A última vez que os clubes se enfrentaram foi há 3 décadas atrás na Copa Toyota, que era um intercontinental onde reunia o campeão do torneio europeu e o vencedor da América do Sul. Agora, em 2019, ingleses e brasileiros disputam o título de melhor time do mundo no Catar.

- Flamengo:

Na última terça-feira (17), o Al-Hilal (KSA) enfrentou a equipe rubro-negra. A "zebra" passou pelo gramado, mas foi embora. Deu a lógica. A equipe da Arábia Saudita saiu na frente no placar e abriu 1 a 0 diante da equipe brasileira, mas sofreu a virada perdeu por 3 a 1 com direito a gol contra de Al-Bulayhi.

Diferente do clube saudita, que disputou uma partida contra o Esperánce (TUN) antes da semifinal, o Flamengo já entrou direto na fase preliminar à final. Esta é a mesma situação do time europeu.

- Liverpool:

Nesta quarta-feira (18), o Monterrey (MEX) deu trabalho para o Liverpool. A equipe inglesa marcou o primeiro gol do jogo com Keita e Funes Mori empatou poucos minutos depois. O placar de 1 a 1 durou praticamente toda a partida, quando todos já acreditavam em uma possível prorrogação, Roberto Firmino marcou o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo e decretou a ida do clube para a grande decisão. Uma vitória difícil diante dos mexicanos por 2 a 1.

- Enquete:

A grande final será realizada no próximo final de semana, às 14h30 (de Brasília, no Khalifa Stadium. Desta vez, o Flamengo vai buscar o bicampeonato mundial e o Liverpool luta para conquistar o título inédito. Diz ai torcedor, quem vence a decisão?