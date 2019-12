Esposa do são-paulino Jean, Milena posta storie acusando o goleiro de agressão

Jean, goleiro do São Paulo, a esposa Milena Bemfica e as filhas do casal estão passando férias em Orlando, nos EUA. A família parecia estar animada, unida e empolgada. Porém, tudo mudou horas depois.

Em sua conta no Instagram, Milena apareceu com o rosto muito machucado e acusou o goleiro Jean de tê-la agredido. Ela gravou vídeos no banheiro do quarto onde estavam e é possível ouvir uma voz masculina do lado de fora.

Aflita e desesperada, a esposa do jogador disse:

"Eu tô aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Gente, socorro. Jean, goleiro do São Paulo. Olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça", diz Milena no vídeo. Assista ao vídeo:

Esposa do goleiro Jean, do São Paulo, acusa o jogador de agressão. São Paulo se posicionou dizendo analisar o caso para tomar medidas cabíveis. pic.twitter.com/PPGntNOGyT — Edilson Dias (@edilson_dias13) December 18, 2019

Após algumas horas, Milena apagou os vídeos de sua conta. O São Paulo divulgou nota dizendo que está acompanhando o caso. Leia abaixo:

"O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis.

Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles."

Horas depois, a esposa do jogador voltou a se pronunciar nas redes sociais. Ela tranquilizou familiares e amigos dizendo que estava bem e em outro local com as filhas. Prometeu se pronunciar posteriormente.

"Meus amores, como tem muita gente preocupada comigo, e eu tô sem celular, eu tô em outro lugar. Já passou. Eu tô com as meninas, e tá tudo bem. Depois eu vou me pronunciar. Tem muita gente falando comigo, e não tem como responder. Não tenho WhatsApp, tô incomunicável, mas tá tudo bem."

O jogador não se pronunciou sobre o caso.