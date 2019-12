Rafinha e Filipe Luís já enfrentaram o Liverpool seis vezes e somaram nove pontos

Na semana do jogo mais importante do Flamengo, ao menos nos últimos 38 anos, muitos jogadores do atual elenco rubro-negro encaram o Liverpool pela primeira vez na carreira. De todos os 23 flamenguistas inscritos para o Mundial de Clubes, só Rafinha e Filipe Luís já tiveram os ingleses como adversários em campo.

Velho conhecido na Europa, com passagens pelo Real Madrid B (ESP), Deportivo La Coruña (ESP), Atlético de Madrid (ESP) e Chelsea (ING), Filipe Luís está invicto contra o Liverpool. Aos 36 anos de idade, o lateral-esquerdo já enfrentou os Reds quatro vezes na carreira, todas pelo Chelsea, e somou oito pontos: duas vitórias e dois empates.

Esses jogos foram tanto pela Premier League quanto pela Copa da Liga. Em cada competição, foram duas vitórias e dois empates. Tudo bem que no triunfo pela Premier League, Filipe entrou na reta final do jogo, aos 89 minutos. Assim, são 228 minutos em campo contra os Reds, sempre na temporada 2014-15.

CAMPEONATO JOGO MINS Premier League 2014-15 LIV 1x2 CHE 1' Premier League 2014-15 CHE 1x1 LIV 90' Copa da Liga 2014-15 LIV 1x1 CHE 90' Copa da Liga 2014-15 CHE 1x0 LIV 78'



Também lateral, só que do lado direito, Rafinha é o outro rubro-negro que já mediu forças com o Liverpool. Se Filipe nunca perdeu para o Liverpool, o ex-Bayern nunca venceu.

Rafinha encarou os atuais campeões da Europa justamente na temporada do título dos Reds na Champions League 2018-19, que pôs os ingleses no Mundial de Clubes no Catar. Os dois duelos aconteceram pelas oitavas da maior competição europeia. E deu ruim para o brasileiro. Foram uma derrota e um empate. Na ida, em terra alemã, o Liverpool venceu por 3 a 1. Já na volta, na Inglaterra, 1 a 1.

CAMPEONATO JOGO MINS Champions 2018-19 LIV 1x1 BAY 1' Champions 2018-19 BAY 1x3 LIV 90'



Agora, Liverpool e Flamengo decidem o título do Mundial de Clubes às 14h30 (de Brasília) do próximo sábado (21), em Doha, no Catar. E você acompanha tudo aqui, na VAVEL Brasil. Aproveitando o assunto, deixe seu voto na enquete abaixo: