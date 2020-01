Criciúma bate Santo André e vence primeira na Copinha; Náutico encaminha classificação

Nesta segunda-feira (6), em Jaguariúna, a bola rolou no Grupo 20 para a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com as vitórias, Náutico e Criciúma só precisam de um empate para avançarem à próxima fase, pois os dois times já estão com quatro pontos. Já os que saíram derrotados, Jaguariúna e Santo André, juntos com apenas um ponto, precisam vencer e torcer contra os outros adversários.

A primeira partida, disputada entre o Náutico e a equipe do Jaguariúna, terminou com 2 a 1 no placar para os pernambucanos. Juninho Carpina e Luís Felipe marcou para os alvirrubros, enquanto Gabriel descontou para os donos da casa. Com o resultado, o Náutico assume a liderança do Grupo 20, com quatro pontos conquistados, e o Jaguariúna ocupa a terceira colocação, com apenas um ponto.

Pelo outro embate da chave, o Santo André enfrentou o Criciúma, onde a equipe catarinense saiu vitoriosa pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Luiz Eduardo, aos 15 minutos do primeiro tempo. O Santo André caiu para a lanterna do grupo com o resultado, já o Criciúma, com os três pontos conquistados, subiu para a vice-liderança, onde vai se classificando junto ao Náutico.