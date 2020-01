Vasco vence Itapirense-SP e avança na liderança do grupo 19 da Copinha

Em busca da classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vasco foi a campo precisando de um simples empate. Isso porque no primeiro jogo do grupo a Jacuipense-BA goleou o Carajás-PA por 8 a 2 e tomou a vice-liderança do Cruz-Maltino. A Itapirense, já entrou em campo classificado com seis pontos e na liderança.

Sabendo do que precisava para passar a próxima fase, o Gigante da Colina começou o jogo em marcha lenta. Apenas a partir dos 30 minutos da primeira etapa chegou com perigo, Vinicius recebeu dentro da área e, sem goleiro, mandou por cima do travessão. Aos 34, o Vasco conseguiu abrir o placar. Caio Lopes aproveitou rebote do goleiro, chutou fraquinho e viu a bola entrando de mansinho no fundo das redes, 1 a 0.

A segunda etapa começou com o Vasco pressionando, com 10 minutos duas boas chances já haviam sido criadas com MT e Riquelme. Mas foi aos 13 que conseguiu ampliar, após pênalti sofrido por Vinicius. O zagueiro e capitão Miranda foi para a cobrança e anotou o segundo, 2 a 0.

O jogo ficou aberto, com as duas equipes criando boas oportunidades. A Itapirense-SP com Barreto e Bruno Henrique, e o Vasco com MT e Juninho. Aos 44, o terceiro gol da partida. O atacante Roger que tinha acabado de entrar, recebeu, entrou na área e bateu no canto direito, sem chances para o goleiro Mateus, 3 a 0 para o Gigante da Colina.

O Vasco passou em primeiro lugar, com sete pontos, seguido pela Itapirense-SP, com seis. Na próxima fase a equipe carioca irá enfrentar o Náutico, enquanto o clube de Itapira pegará o Criciúma.

Despedida em grande estilo

No primeiro jogo da noite, em Itapira, a Jacuipense-BA foi a campo precisando vencer o Carajás-PA por goleada para manter as chances de classificação. E assim o fez, conseguiu uma goleada impressionante por 8 a 2. Resultado que forçou o Vasco da Gama a pontuar em sua partida.

A equipe baiana não garantiu a classificação, pois o Vasco venceu por 3 a 0, a Itapirense-SP. Os destaques da vitória baiana foram Leonan, Bernardo e Robinho, ambos com dois gols anotados na partida. Vale destacar que o jogo estava 2 a 2 até os 20 minutos do segundo tempo, quando começou o show da Jacuipense-BA.