Exclusivo: Mario Bittencourt diz que Fluminense fará até três contratações ainda neste mês

Na última terça-feira (14), o presidente Mario Bittencourt foi até o Ginásio Hebráica para assistir o jogo entre Fluminense e Flamengo pela Superliga. Foi o primeiro clássico entre estas equipes na elite do vôlei brasileiro. O dirigente teve a oportunidade de ver a vitória tranquila de seu clube por 3 sets a 0.

Durante a partida com torcida única à favor do Tricolor Carioca, os torcedores perceberam a presença do presidente na arquibancada e começaram a gritar: "Mario, cadê o Fred?" por alguns minutos. Em entrevista exclusiva à VAVEL Brasil no local, Bittencourt respondeu aos adeptos.

"Fred está com vínculo com o Cruzeiro ainda até final de 2020 e todo mundo sabe. Sempre digo em minhas coletivas que temos vontade de trazê-lo de volta, mas só iremos conversar quando ele se desvincular do Cruzeiro. Uma posição que já temos definida. Hoje ele é atleta do Cruzeiro, se reapresentou e já está treinando com o grupo. As informações que a gente tem é que ele está em negociações para saber se continua ou sai. Anunciando que irá sair, iniciaremos uma conversa com ele", disse.

Quando perguntado sobre as negociações em andamento, possíveis contratações e os jogadores que seriam aproveitados da Copinha, Mario Bittencourt disse que não iria se pronunciar sobre os passos do clube no mercado da bola antes de assinar com os atletas e dissertou sobre os outros questionamentos.

"Sobre contratação, eu não falo. Só depois que assina contrato. Ontem, tivemos a chegada de Fernando Pacheco, da seleção olímpica do Peru. Ainda temos interesses em alguns jogadores que foram ventilados, mas prefiro deixar os nomes guardados. Talvez faremos duas ou três contratações até o final do mês. Depois olharemos elenco ao longo da temporada e vamos mexendo no que for preciso. Muita gente da Copinha já estava com a gente. Calegari e Luan já treinavam com a gente. Marcelo Pitaluca já foi relacionado para alguns jogos. Tem muitos jogadores que iremos aproveitar e ainda temos o projeto Sub-23 neste ano. Se não forem aproveitados no time profissional, irão ser aproveitados no Sub-23", comentou.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como Copinha, o Fluminense foi eliminado nos pênaltis e não avançou para a terceira fase da competição. Já a equipe profissional entra em campo no próximo domingo (19) para enfrentar a Cabofriense pelo Campeonato Carioca.