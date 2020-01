Todos os times do Grupo B pontuam na estreia do Carioca

Equipes do Grupo B do Carioca começaram muito bem a competição. Mesmo Macaé e Volta Redonda que enfrentaram respectivamente, Flamengo e Botafogo, conseguiram pontuar. Em comum, o fato dos seis clubes da chave não terem sofrido gols na rodada.

Madureira

Primeiro clube a marcar gol na Fase Principal do Campeonato Carioca 2020, o Madureira venceu a Portuguesa pelo placar de 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Ygor Catatau, no rebote do pênalti que perdeu. Vale destacar a boa presença de público em Conselheiro Galvão, que ficou praticamente lotada, o número de torcedores no estádio não foi divulgado.

Ygor Catatau comemora o gol da vitória do Madureira. Foto:Luis Miguel Ferreira/Madureira EC

Macaé

Mesmo tendo o mando de campo da partida contra o Flamengo, o Macaé preferiu jogar no estádio do Maracanã para conseguir uma boa renda. O público foi de pouco mais de 25 mil pagantes, com renda superior a R$600 mil. O Alvianil Praiano começou criando algumas chances, mas logo o Rubro-Negro tomou conta do jogo. Principal jogador do Macaé na partida foi o goleiro Jonathan, que salvou a equipe em pelo menos três oportunidades claras. O 0 a 0 contra o atual campeão carioca, foi comemorado por todo elenco.

Resende

Jogando em casa, no Estádio do Trabalhador, o Resende ficou no 0 a 0 contra o Boavista. O jogo foi marcado pelo baixo número de oportunidades criadas por ambas as equipes. A equipe do Resende saiu reclamando de um possível pênalti não marcado em cima do atacante Alef Manga, já na segunda etapa.

Volta Redonda

Jogando em casa contra um dos grandes clubes do Rio de Janeiro, o Volta Redonda aproveitou que o Botafogo escalou um time alternativo e dominou a partida. Destaque para o meia Bernardo, ex-Vasco, que fez um bom jogo em sua estreia pelo Esquadrão de Aço. O gol da partida foi marcado por Saulo, aos 24 minutos da segunda etapa. O Voltaço poderia ter conseguido um placar mais elástico, se não fosse os erros nas finalizações.

Bernardo foi o destaque do Volta Redonda. Foto: Andre Moreira/VRFC

Vasco

Praticamente com o mesmo time que terminou 2019, apenas com a entrada do reforço German Cano no ataque e a volta de Talles Magno após lesão, o Vasco não passou de um empate em 0 a 0 com o Bangu. Não faltou apoio da torcida vascaína que compareceu em grande número, cerca de 18 mil presentes.

Talles Magno retornou a equipe do Vasco após contusão. Foto: Thiago Ribeiro/Vasco da Gama

Logo no início de partida, o Vasco reclamou de um pênalti não marcado após cruzamento de Yago Pikachu. A bola resvalou no braço de Jairinho, meia do Bangu. O time de Abel Braga pressionou, mas não conseguiu furar a forte marcação do Bangu. German Cano tentou alguns chutes, mas sem levar muito perigo.

Fluminense

Na estreia do técnico Odair Hellman, o Fluminense foi até Bacaxá enfrentar a Cabofriense. Destacar a quantidade muito grande de torcedores do Tricolor das Laranjeiras, que superlotaram o estádio. A partida marcou o retorno de Matheus Ferraz aos gramados, após sete meses de recuperação de uma cirurgia no joelho. Também foi a estreia de Hudson e Felippe Cardoso.

O primeiro tempo foi sem grandes emoções, uma boa chance para cada lado. Na segunda etapa, a Cabofriense perdeu uma chance claríssima com o atacante Max. O Flu não jogou bem, mas na base da raça fez um gol no final de partida com Nenê, 1 a 0. Foi o único dos quatro grandes a conseguir fazer gol e vencer na estreia do campeonato.

Os jogos da 2ª rodada do Campeonato Carioca:

Madureira x Botafogo

Volta Redonda x Cabofriense

Macaé x Boavista

Vasco x Flamengo

Resende x Bangu

Fluminense x Portuguesa