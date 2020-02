Internacional mostra falta de entrosamento e empata com U. de Chile na Pré-Libertadores

Não teve gol na estreia do Internacional na Pré-Libertadores. No Estádio Nacional do Chile, em Santiago, o time de Eduardo Coudet não saiu o 0 a 0 com a Universidad de Chile no noite desta terça-feira (4). Com um jogador a mais desde os 20 minutos do segundo tempo, o Colorado sofreu com a falta de entrosamento e ritmo de jogo.

Agora, para o jogo de volta, quem vencer se classifica, e qualquer empate com gols favorece a equipe chilena do treinador Hernan Caputto. Inter e La U voltam a se enfrentarem na próxima terça (11), às 19h15, em Porto Alegre.

Leve domínio brasileiro

Na primeira metade do jogo, a intensidade foi a característica principal. Quem teve as principais chances foi o Colorado, porém a La U manteve o equilíbrio nas ações. Logo no início, os chilenos tiveram mais volume ofensivo e até uma boa chance com Larrivey, que foi parado pela defesa gaúcha. Em resposta, Edenilson teve clara oportunidade, mas cabeceou fraco.

😱🤦‍♂️ Não consegue acreditar! Edenilson perdeu uma chance clara para o @SCInternacional no início do jogo e o técnico Eduardo Coudet lamentou... A história poderia ser diferente! pic.twitter.com/0LXEKnA7g5 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 4, 2020

A partir dos 10 minutos, o Inter se impôs e entrou no confronto, tanto que fez a torcida local ficar de cabelo em pé em duas chegadas fechadas por Paolo Guerrero. Ao todo, no fim do primeiro tempo, a melhor chance colorada foi com Patrick, aos 25'. Do outro lado, que mais chegou perto do gol foi Aránguiz, já na reta final.

Ao todo, foram o placar das finalizações ficou em 5 a 3 para o time brasileiros, que também teve 60% da posse de bola, demonstrando sua superioridade na capital do Chile.

Expulsão facilita "abafa" colorado

Depois do intervalo, o time de Caputto voltou mais organizado e distribuído na cancha. Até os 65', o jogo estava aberto e corrido para os dois lados, mas foi nesse minuto que o experiente e rodado Walter Montillo tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Foto: Reprodução/Conmebol

Com um a mais, Coudet avançou sua equipe. Rodinei foi boa arma pela direita. Mas foi pela esquerda que o Inter chegou bem: em passe aéreo na medida, Edenilson cabeceou no contrapé do goleiro, mas De Paul, no puro reflexo, protagonizou um milagre à queima-roupa, mantendo o 0 a 0 no placar.

Já tendo Marcos Guilherme e Thiago Galhardo nos lugares de Musto e Patrick, o Colorado se lançou ainda mais. A La U não tinha capacidade alguma de armar bons contragolpes.

Um compromisso para cada antes da volta

Daqui a exatos sete dias, ambas equipes voltam a se enfrentar no confronto de volta, agora no Beira-Rio, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Antes, no fim de semana, o Inter tem o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho, e a Universidad de Chile tem o Unión La Calera pelo Campeonato Chileno.