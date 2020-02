CSA divulga nota oficial e confirma saída de Fabiano Melo como diretor de futebol

Quando o campo e a bola não resolvem, outras áreas passam a se tornar frequentes no dia a dia de um clube de futebol. No CSA, não é diferente. Após um início ruim na temporada, troca de técnicos, eliminações e o vislumbre de um primeiro semestre mais uma vez perdido, os bastidores também são visados como uma maneira de tentar entender as razões da equipe não estar bem. O início da semana corrente foi bastante complicado para o Azulão do Mutange. A folia ocorreu apenas nas prévias carnavalescas. Em campo, nova atuação fraca, derrota para o Botafogo da Paraíba, manutenção de crise e a repercussão da entrevista dada pelo presidente da equipe, Rafael Tenório, na noite do último domingo (16).

Próximo ao túnel de acesso aos vestiários marujos, o mandatário principal afirmou que iria afastar Fabiano Melo do departamento de futebol, que o primeiro semestre já estava perdido e também disse que iria dispensar alguns jogadores caros e não correspondentes às expectativas, além de citar o nome de alguns como atletas de alto investimento. Cerca de 12 horas após o revés sofrido diante do Belo, toda a direção azulina, funcionários, comissão técnica e jogadores se reuniram no Centro de Treinamento Gustavo Paiva, no Mutange, em Maceió/AL. O objetivo era minimizar os efeitos da forte entrevista do presidente e trazer o equilíbrio novamente para que as boas novas retornem ao ambiente azul e branco.

O saldo foi retratado em uma nota oficial divulgado no fim da manhã desta segunda-feira (17), publicada no site e nas redes sociais do CSA. Em resumo, o clube confirmou a saída de Fabiano Melo do futebol, mas não do clube, uma vez que, por ter sido eleito (leia-se aclamado) como os outros diretores que compuseram a chapa encabeçada por Rafael Tenório, Fabiano só sai da instituição em caso de renúncia ou expulsão do Conselho caso infrinja o estatuto, o que não aconteceu. Com isso, Fabiano permanece como um dos diretores azulinos, ainda em área indefinida. Em relação aos atletas, ninguém foi dispensado e a busca por um meia e um centroavante foram intensificadas.

Com o calendário a pleno vapor, o time não tem muito tempo para recuperar o que foi perdido nas últimas semanas. O time volta a entrar em campo às 19h30 da próxima quarta-feira (19), quando enfrenta o Bahia pela abertura da quinta rodada da Copa do Nordeste, novamente no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.

Leia a nota oficial do CSA na íntegra

O Centro Sportivo Alagoano – CSA, diante dos acontecimentos ocorridos na tarde/noite de ontem, vem a público esclarecer que o Presidente Rafael Tenório externou sua posição pessoal de torcedor, gerando um clima que não condiz com a realidade do Clube, que apesar de alguns insucessos na Copa do Brasil e do Nordeste, segue confiante no Campeonato Alagoano, sabendo que seu objetivo principal é a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, quando buscaremos o retorno à Série A. Reafirmamos a posição do Superintendente de Futebol, diretor eleito, Fabiano Melo, a quem agradecemos por todo trabalho e dedicação durante todo período que esteve no comando do futebol. O CSA está em busca de um novo nome para assumir o cargo de Executivo do Futebol, sem desprezar as funções institucionais de todos os dirigentes eleitos, mas seguindo firme na profissionalização de suas estruturas. À Comissão Técnica e aos atletas nossa confiança e a certeza de que juntos alcançaremos novas conquistas, pela grandeza da nossa instituição.

Diretoria executiva

Rafael Tenório – Presidente

Omar Coêlho – Vice-Presidente

Hugo Leahy – Diretor Administrativo

Conselho Deliberativo

Raimundo Tavares – Presidente

Walmar Peixoto – Vice-Presidente

Lumário Rodrigues – Secretário-Geral