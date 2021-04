Em duelo dos embalados, Inter recebe Bragantino para abrir vantagem na liderança

O Internacional recebe o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, neste domingo (31), às 18h15 (de Brasília), pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em busca de aumentar a sua vantagem na liderança.

Internacional embalado

Após a vitória diante do rival Grêmio, na última rodada, o Internacional vem embalado pela sequência de oito vitórias e na liderança do Brasileirão, com 62 pontos. A equipe colorada viu o Flamengo golear o Grêmio, em jogo realizado na última terça-feira e diminuir a diferença para quatro pontos.

O técnico Abel Braga não vai poder contar com o artilheiro Thiago Galhardo, que se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda. Por outro lado, contará com o retorno de Caio Vidal, que cumpriu suspensão contra o Grêmio.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Peglow e Patrick; Yuri Alberto.

Bragantino quer surpreender o líder

O Bragantino também vive um ótimo momento e está há três jogos sem perder, e antes o time que lutava contra a zona de rebaixamento hoje já pensa em conquistar uma vaga no G-6 do Brasileirão. A zona de classificação para a Libertadores.

O técnico Maurício Barbieri não vai poder contar com Fabrício Bruno. O zagueiro testou positivo para covid-19 antes do confronto contra o Corinthians na última segunda-feira. Outro possível desfalque é Aderlan, com desconforto muscular. Weverton deverá ser o substituto. Mas o treinador poderá contar com Luan Cândido e o Uillian Correia.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ryller e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)