Dominante, Bragantino vence Atlético-GO e mantém sonho por vaga na Libertadores vivo

Nesta quarta-feira (3), o Bragantino venceu o Atlético-GO por 2 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Ytalo e Claudinho e foram importantíssimos para que o Massa Bruta mantenha o sonho de ir para a Libertadores cada vez mais vivo.

Equipes se estudam e marcação dita o ritmo da partida

As duas equipes sonhavam em encostar no G-6, e começaram a partida sem dar brechas para erros e mantinham o sistema de marcação forte para evitar dar gol ou contra-ataque para a equipe adversária. Logo o Bragantino foi se soltando depois dos 25 minutos e criou duas boas chances de abrir o placar.

O Braga conseguia buscar saídas pelos lados dos campo e em quase todas as jogadas contavam com Claudinho e Ytalo, que logo seriam destaques na partida.

Laterais funcionam bem

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, o Atlético-GO teve a sua melhor chance, em um contra-ataque que pegou quase todo time do Bragantino no campo de ataque, que Anderson avançou pela esquerda e mandou a bola para o Wellington Rato que dizer livre pelo meio-campo. Mas a boa visão de jogo do goleiro Cleiton impediu o gol da equipe goiana.

A partir daí, o time da casa voltou a apostar nas laterais e em uma delas abriu o placar. Após receber passe de Helinho, Claudinho se infiltrou pelo lado direito da área e cruzou para Ytalo desviar para o gol.

O segundo gol só vendo os minutos finais do segundo tempo. O árbitro foi chamado pelo VAR para ver uma bola que bateu no braço de Rithelly dentro da área. Pênalti marcado. E na cobrança, Claudinho bateu no canto esquerdo do goleiro Jean e decretou a vitória do Braga.

Artilharia isolada

No centésimo jogo de Claudinho com a camisa do Bragantino, o atleta foi destaque mais uma vez. Deu uma assistência e marcou um gol. O gol marcado fez com que ele ultrapassasse Thiago Galhardo e Marinho e assumisse o topo da artilharia do Brasileirão.

E agora?

Com a vitória, o Massa Bruta está na nona posição, com 47 pontos. Já o Dragão, com 34 está em 13º.

Classificação fornecida por SofaScore LiveScore

O Atlético-GO entra em campo no sábado (6), para enfrentar o Santos, às 21h, no estádio Antônio Accioly. O Bragantino joga no domingo(7), contra o Flamengo, às 20h30, novamente no estádio Nabi Abi Chedid. Os jogos são válidos pela 35ª rodada.