Claudinho renova com Bragantino e brinca sobre propostas de times mineiros

Um dos destaques do Toro Loko nesta Série B, Claudinho renovou com o time paulista até 2023. Em vídeo postado na tarde desta quinta-feira (5), o Bragantino confirmou a renovação e de quebra, brincou com o Cruzeiro e o Atlético-MG, já que ambos os times estavam interessados no jogador.

No vídeo, é oferecido a Claudinho pão de queijo e doce de leite, comidas típicas mineiras. O jogador recusa e prefere tomar o energético que dá nome a marca que se fundiu com a equipe paulista.

"Me sinto em casa aqui no Bragantino, as conquistas que estamos tendo na Série B são fruto de muito trabalho e muita união do grupo. Fico feliz com essa renovação porque é mais um reconhecimento do que venho fazendo dia a dia aqui. Espero conquistar muitas coisas com o clube e dar muita alegria para todos que torcem por nós. Agradeço a todos pela confiança e por acreditar em nosso elenco."

No sábado (07), o Bragantino enfrenta fora de casa a equipe do Sport, o jogo será realizado às 19h, na Ilha do Retiro.