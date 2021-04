Gol, assistência e vitória: Claudinho comemora marca de 100 gols e artilharia do Brasileirão

Gol, assistência e vitória. Foi assim que o meia-atacante Claudinho comemorou a marca de 100 jogos pelo Red Bull Bragantino e tornou-se o mais novo artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro série A, com 17 gols.



Após a vitória do Red Bull Bragantino por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, nesta quarta-feira (03), pela 34ª rodada do Brasileirão, o meia-atacante comemorou a marca alcançada nesta partida que, com certeza irá ficar marcada na história do jogador.



"Muito feliz com essa marca de 100 jogos, podendo ajudar com assistência e com gol. O mais importante é a vitória. Sabemos que não fizemos um primeiro tempo como esperado, como vínhamos fazendo, mas agora é descansar e esperar para ser melhor no próximo jogo ser melhor", afirmou o jogador.



Para Claudinho, a derrota na rodada anterior por 2 a 1 para o Internacional não afetou a equipe, pelo ao contrário fizeram com que tivessem mais determinação para enfrentar as partidas que estão por vir.

"Não abalou, pelo contrário. Deu muita confiança. Comandamos o jogo contra o Inter, tivemos a oportunidade de empatar. Se não fosse o pênalti, poderíamos até vencer. Por circunstância do jogo, acabamos perdendo. Mas nos deu confiança. agora é trabalhar e ir para o jogo contra o Flamengo confiante e tentar buscar a vitória", disse.



Nesse Brasileirão, além dos 17 tentos, Claudinho já acumula seis assistências, sendo o jogador com mais participações diretas em gols no campeonato, com 23. Claudinho brilha e não é de hoje. Na Série B de 2019, colocou o Massa Bruta de volta na elite do brasileirão, o meia foi o maior garçom da competição com 11 passes para gol. Na ocasião, o camisa 10 ainda marcou oito vezes.



O Bragantino volta a campo no próximo domingo (07), contra o Flamengo, às 20h30m no estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.