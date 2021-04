Briga contra o rebaixamento: Botafogo e Sport se enfrentam no Rio

Botafogo e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (5), no Engenhão, às 20h. O duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão na zona de rebaixamento, mas a situação do Alvinegro é ainda mais complicada. Já que é o lanterna da competição.

Ao todo, foram 38 jogos entre as equipes, com vantagem para o Botafogo. Já que foram 18 vitórias, contra dez do Sport. Além disso, foram dez empates. O último duelo ocorreu em 11 de outubro de 2020, na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada do Brasileirão. O clube carioca venceu por 2 a 1. Honda e Caio Alexandre marcaram para o Alvinegro, enquanto Thiago Neves descontou para os pernambucanos.

Garotos da base agradam e devem seguir na equipe titular

O Alvinegro é o lanterna do Brasileirão e possui apenas 24 pontos. Precisa urgentemente da vitória para seguir sonhando com a permanência na Série A. No entanto, não vence há seis jogos. Após bater o Coritiba, foram seis derrotas e um empate, na última partida, com o Palmeiras, 1 a 1.

Após empatar com o Palmeiras, o técnico Eduardo Barroca deve manter quase a mesma escalação. As únicas mudanças devem ser a saída de Diego Cavalieri e o retorno de Victor Luis. O goleiro sentiu dores no tornozelo direito e será substituído por Diego Loureiro.

Já o lateral-esquerdo não atuou na última partida pois pertence ao Palmeiras e tinha cláusula contratual que impedia sua escalação. No ataque, o trio deve ser o da base, com Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro. Inclusive, o último marcou o gol da equipe.

Provável escalação: Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa, Victor Luis; Zé Welison, Romildo, Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro.

Marcão volta ao meio de campo ao lado de Betinho e Thiago Neves

Com 35 pontos, o Leão da Ilha é o 17º colocado, primeira equipe na zona de rebaixamento. Inclusive, a equipe não vive bom momento. Já que, após bater o Fortaleza, por 1 a 0, amargou quatro derrotas, sendo três seguidas, e um empate. Na última rodada, perdeu para o Flamengo por 3 a 0.

O volante Marcão volta à equipe após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Ronaldo Henrique volta para o banco de reservas. O jogador formará o meio de campo com Betinho e Thiago Neves. No lado direito, Ewerthon e Patric brigam por vagas na equipe titular.

Em relação à desfalques por lesões, apenas Leandro Barcia segue fora, em recuperação por conta de uma cirurgia no joelho. Por outro lado, o diretor médico do clube, Stemberg Vasconcelos, informou que não há baixas na equipe por conta de Covid-19.

Provável escalação: Luan Polli; Raul Prata (Ewerthon), Maidana, Adryelson, Júnior Tavares; Marcão, Betinho e Thiago Neves; Patric, Marquinhos e Dalberto.

Arbitragem

O árbitro Luiz Flávio de Oliveira (SP) comanda a partida. Seus assistentes serão Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Daniel Luis Marques (SP). O responsável pelo árbitro de vídeo será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).