Em jogo eletrizante e com duas expulsões, Fortaleza vence duelo direto contra Coritiba

Em uma virada pra lá de emocionante, o Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (4), na Arena Castelão, em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ricardo Oliveira tratou de colocar o Coxa na frente, mas Nathan Silva, contra, deixou tudo igual. Já no segundo tempo Wellington Paulista decretou vitória do Leão do Pici.

Coxa abre o placar, mas toma dois gols em dois minutos

O Fortaleza teve a sua melhor chance aos quatro Osvaldo mandou para David na cara do gol mas o atacante chutou fraco e o Wilson fez a defesa. Logo depois, Osvaldo sentiu dores na coxa e precisou ser substituído por Igor Torres.

O Coritiba tem a sua primeira e melhor chance aos 26, quando Ricardo Oliveira bateu na saída do goleiro Felipe Alves e mandou para o fundo das redes.

O Fortaleza, que tratava a partida como uma decisão, não se abalou e respondeu aos 42 minutos. David lançou na área e Nathan Silva, acabou marcando contra a própria meta. Na sequência, Deivid recebeu passe de Luiz Henrique e mandou para o fundo da rede, virando o placar para Fortaleza.

Duas expulsões e Sarrafiore vai para o gol

No segundo tempo o Fortaleza voltou bem mais ofensivo e levou perigo com Wellington Paulista.

Aos 38, Juninho, entao cruzou para a área, Tinga cabeceou e na sobra de bola, Wellington Paulista tocou de letra e marcou o terceiro gol.

Engana-se quem pensa que o jogo acabava por aí, ainda tinha emoções para ser vividas. Nos acréscimos, Torres finalizou no meio da área e Rhodolfo interceptou a jogada com o braço, e foi expulso após receber o seu segundo amarelo.

Após revisão no VAR, o pênalti foi marcado para o Leão do Pici. Wellington Paulista cobrou no canto esquerdo do goleiro Wilson, que defendeu. Porém, ele se antecipou na defesa e também recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Sobrou então para um jogador de linha, a função desse goleiro e Sarrafiore assumiu a vaga. Em nova cobranca de WP9, bateu fraco e teve seu chute defendido.

E agora?

Com a vitória o Leão do Pici respira, sobe para a 14ª posição com 38 pontos. Já o Coxa está em penúltimo com 28 pontos.

Na próxima rodada, o Fortaleza recebe o Vasco, na próxima quarta-feira (10), às 19h30. O Coritiba respira e só volta a campo no sábado (13), diante do Santos, na Vila Belmiro. O jogo diante do Palmeiras, pela 35ª rodada ficou para o dia 17.