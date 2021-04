Vasco perde, e Luxemburgo afirma: “Flamengo está brigando por outro patamar”

Depois de sair derrotado mais uma vez em clássico com o Flamengo, Vanderlei Luxemburgo foi sucinto ao dizer que o Vasco não briga pelos mesmos objetivos que o Flamengo.

“Jogo do Flamengo você descarta, claro que você quer ganhar pela rivalidade, por tudo que envolve um clássico Flamengo e Vasco, mas o Flamengo está brigando por outro patamar. Temos o jogo com o Fortaleza, o próprio Inter em casa. Faltam quatro jogos, o Fortaleza ganhou, o Bahia ficou parado e ainda tem o Sport, que vai jogar sexta (com o Botafogo)”, o 'pofexô' continuou exaltando a diferença de qualidade dos elencos e destacou a próxima rodada (contra o Fortaleza) como crucial: “Foram dois tempos distintos, fomos muito mal no primeiro e melhores no segundo. Mas jogamos contra uma grande equipe, o Flamengo, que é segundo colocado da competição, com jogadores de alto nível e com equipe muito boa. Melhoramos no segundo tempo e levamos o segundo gol quando estávamos equilibrando o jogo. Fortaleza é um confronto direto, temos que nos preparar muito”.

Vanderlei descartou que a substituição de Benitez tenha sido por desgaste físico e afirmou que o jogador saiu por opção técnica.

“Vi que Benítez não conseguia fluir, e o Flamengo o marcando muito forte. Era um jogo que necessitava de velocidade. Procurei abdicar da qualidade dele e botar velocidade. Ele não estava conseguindo jogar tecnicamente. Temos que prepará-lo para esses quatro jogos. A substituição valeu a pena porque tivemos crescimento no segundo tempo. A equipe do Vasco foi uma no primeiro tempo e totalmente diferente no segundo tempo”.

Como dito por Luxemburgo, o Vasco enfrentará o Fortaleza na próxima rodada em um jogo decisivo para o futuro de ambas as equipes que lutam contra o rebaixamento. A partida acontecerá na quarta-feira (10), às 19h15, pelo Brasileirão.