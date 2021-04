Vasco e Bahia ficam no empate e seguem ameaçados pelo Z-4

Neste domingo (31), rolou a bola para Vasco e Bahia no estádio de São Januário, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar final em 0 a 0 não foi suficiente para abrir distância do Z-4, já que ambos os times permanecem nas posições logo acima da zona do rebaixamento.

Jogo lento

O primeiro tempo pode ser definido como um jogo lento, sem muitas chances criadas por parte das duas equipes. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Vasco só finalizou no gol por uma vez durante toda a primeira metade da partida e ainda teve um de seus principais jogadores amarelados, o meio-campista Martín Benítez.

Os visitantes, comandados por Dado Cavalcanti, não só tiveram mais posse de bola nos primeiros 45 minutos, calculada em 51%, como também tiveram um número de finalizações totais maior do que a da equipe mandante, sendo cinco contra quatro.

Gol anulado e expulsão

O segundo tempo, diferentemente do primeiro, foi bem mais movimentado, afinal, as duas equipes precisavam correr atrás dos três pontos para garantir distância do Z-4 e afastar o perigo do rebaixamento. O Bahia seguiu com mais posse de bola que o mandante, porém, Ygor Catatau balançou as redes para o Gigante da Colina aos 34 minutos.

Porém, o gol foi anulado já que o zagueiro Leandro Castán, participante do lance do gol, cometeu uma falta gravíssima ao colocar a sola da chuteira no rosto do goleiro adversário, Douglas Friedrich.

Lance forte em cima do goleiro Douglas resultou na expulsão de Castán (Foto: Divulgação/EC Bahia)

Com um gol anulado, o empate poderia ter saído amargo para o Gigante da Colina, porém, é importante analisar que a equipe passou cerca de 15 minutos finais com um jogador a menos. Para o Bahia, talvez tenha ficado o sentimento de que dava para ter levado os três pontos.

Continua a corrida contra o rebaixamento

Com esse resultado, o Vasco soma 37 pontos em 33 jogos e ocupa a 14ª posição da tabela do campeonato nacional. Já o Bahia, som 36 pontos em 33 jogos e ocupa a 15ª posição. Na 16ª posição está o Sport, que joga amanhã contra o Flamengo. E na 17ª, o Fortaleza, que estava perdendo para o Atlético-MG enquanto esta matéria estava sendo escrita.

Com esse resultado, Vasco e Bahia não têm chances de entrar no Z-4 nesta rodada, mas se distanciam, respectivamente, por dois e um ponto. O próximo desafio do Gigante da Colina é na próxima quinta (4), às 21h, contra o Flamengo, no Maracanã. Já o Bahia, recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova, na próxima quarta (3) às 21h30.