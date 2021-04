Fluminense recebe Atlético-MG em busca de vaga direta na Libertadores

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (10), no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília). O duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim sendo, as duas equipes estão na parte de cima da tabela. O Tricolor segue na briga por vaga direta na Libertadores. Ao passo que o Galo ainda segue com esperanças de título. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Ao todo, foram 94 jogos entre as equipes, com vantagem para o Atlético-MG. Já que foram 37 vitórias, contra 30 do Fluminense. Além disso, foram 27 empates.

O último duelo ocorreu em 14 de outubro de 2020, no Mineirão, pela 16ª rodada do Brasileirão. As equipes empataram em 1 a 1. Dessa maneira, Caio Paulista abriu o placar para o Tricolor. Enquanto Guilherme Arana deixou tudo igual.

Fluminense deve manter a mesma escalação

Com 56 pontos, o Tricolor é o quinto colocado na tabela. Dessa maneira, está a apenas dois pontos do São Paulo, última equipe no G-4 da competição. Além disso, vive boa fase. Posto que está invicto há cinco jogos, com um empate e quatro vitórias, sendo três seguidas. Na última rodada, venceu o Bahia por 1 a 0.

Diante da sequência invicta, a tendência é que o técnico Marcão mantenha a mesma escalação para esta partida. A única dúvida é Luccas Claro. O zagueiro foi liberado dos últimos treinamentos após o falecimento do pai, mas se colocou à disposição para o jogo. Caso ele não seja titular, Matheus Ferraz será seu substituto.

O meia Paulo Henrique Ganso segue fora, se recuperando de uma cirurgia de apêndice. Já Wellington Silva sentiu um desconforto na coxa esquerda e também é desfalque. Por outro lado, não há suspensos para a partida. Na frente, o trio de ataque será Fred, Luiz Henrique e Lucca.

Provável escalação: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro (Matheus Ferraz) e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Lucca, Luiz Henrique e Fred.

Atlético-MG tem três desfalques para o duelo

O Galo é o terceiro colocado, com 60 pontos. Assim sendo, está a seis pontos do líder, Internacional. Mas tenta se manter vivo na briga. No entanto, vem alternando entre bons e maus momentos. Já que, nos últimos cinco jogos, empatou um, venceu dois e perdeu outros dois. No último jogo, perdeu para o Goiás por 1 a 0.

São três desfalques para a partida. O volante Jair está fora por suspensão. Enquanto o atacante Keno está lesionado. Já Matías Zaracho foi cortado da delegação. O meia-atacante argentino está recuperado de lesão muscular na coxa, já treina normalmente, mas ficou fora dos últimos jogos por questões físicas.

Para o duelo, o técnico Jorge Sampaoli preferiu manter mistério. Na lateral, Guga deve voltar a ser titular. Já o meio de campo deve ser formado por Allan e Hyoran. A terceira vaga está sendo disputada por Alan Franco e Nathan. Enquanto o trio de ataque é Vargas, Sasha e Savarino.

Provável escalação: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Sasha e Vargas.

Arbitragem

O árbitro Luiz Flávio de Oliveira (SP) comanda a partida. Seus assistentes serão Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP). O responsável pelo árbitro de vídeo será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).