Felipe Melo sai de ‘cabeça erguida’ mesmo sendo o pior time sul-americano da história em Mundiais

Depois de não conseguir chegar à final do Mundial de Clubes, o Palmeiras novamente saiu derrotado no torneio. Nesta quinta-feira (11), o time de Abel Ferreira ficou no 0 a 0 com o Al Ahly e caiu nos pênaltis por 3 a 2. E pela primeira vez na história da competição, o campeão sul-americano fica em quarto lugar. Mas, mesmo assim, o volante Felipe Melo achou pontos positivos na campanha alviverde.

"A gente errou. A gente fez um bom jogo. Creio que tivemos uma margem de melhora em relação ao primeiro jogo. Fizemos aquilo que nós fizemos no treinamento. E a equipes deles foi melhor capacitada [...] Não é fácil, jogamos contra duas escolas diferentes, uma mexicana e uma egípcia. O técnico do Tigres está lá há 300 anos e o Al Ahly deu um certo trabalho para o Bayern. Voltamos a não sofrer gol em decisão, o que é importante. Saímos de cabeça erguida", disse o jogador ao SporTV.

Felipe Melo: "A gente sai de cabeça erguida."



Em dois jogos neste Mundial, o Palmeiras não conseguiu marcar um gol sequer, nem contra os mexicanos do Tigres nem contra os egípcios do Al Ahly. O campeão da América do Sul sai com a pior campanha de um time do seu continente na história do Mundial de Clubes da Fifa.