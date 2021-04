Sem fazer gols, Palmeiras perde nos pênaltis e Al Ahly conquista terceiro lugar do Mundial

Palmeiras e Ah-Ahly, se enfrentaram nesta quinta-feira (11), no Estádio da Cidade da Educação, em jogo que valia o terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa. No tempo normal q partida terminou sem gols, mas nos pênaltis, digamos que não foram lá as melhores cobranças nem para um time e nem para o outro, mas os vermelhos levaram a melhor e derrotaram o Alviverde por 3 a 2.

Ah-Ahly é melhor no primeiro tempo

Com quatro mudanças em relação ao time titular que enfrentou o Tigre nas semifinais do Mundial, o Palmeiras sofreu durante o primeiro tempo. Em uma saída de bola errada, o Ah-Ahly crjpu a primeira chance de gol. Mas na sobra, El Soleya passou por Felipe Melo e chutou cruzado obrigando Weverton a fazer a defesa.

O Palmeiras só foi se encontrar na partida aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio de Raphael Veiga pela esquerda, houve desvio na primeira trave e a bola sobrou para Rony que desperdiçou a chance.

Palmeiras consegue equilibrar as ações, mas nada de gol

O Palmeiras voltou com uma postura diferente para o segundo tempo, e logo no começo, fez duas grandes jogadas pelo lado direito. Na primeira, após passe de Willian, Rony bateu firme, mas a bola foi interceptara. Na segunda, Mayke limpou a marcação e cruzou para Patrick de Paula, que não conseguiu cabecear direito.

O Al Ahly respondeu em jogada iniciada pelo lado direito. Hany cruzou e El Soleya completou com um belo voleio. Weverton fez grande defesa e Ajayi completou para o gol no rebote, mas a arbitragem marcou impedimento corretamente.

E até o final da partida seguiu tendo poucas chances de gols para ambos os times e a decisão foi para os pênaltis.

Cobranças de pênaltis

Nos pênaltis, Gustavo Scarpa, Gustavo Gomez converteram para o Palmeiras. Rony e Felipe Melo foram parados por El Shenawy e Luiz Adriano bateu para fora. Benoun, Hany, Ajayi acertaram pelo Al Ahly. El Soleya foi parado por Weverton, Mohsen acertou a trave. Assim, o time egípcio venceu por 3 a 2.

Campanha vexatória no Mundial

Se na Libertadores o Palmeiras terminou com uma campanha perfeita, o mesmo não pode se dizer no Mundial. Como se já não bastasse ter perdido para o Tigres, a equipe voltou a jogar mal diante do Ah-Ahly, não conseguiu fazer um gol sequer nos dois jogos da competição e se despediu de forma melancólica.

O Palmeiras é o único clube brasileiro que nunca marcou gol no Mundial e o único da América do Sul a ficar em quarto no torneio.

E agora?

Agora o time Alviverde retorna ao Brasil, onde enfrenta o Fortaleza, no próximo domingo(14), às 18h15, no Allianz Parque pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.