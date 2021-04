Vergonha é o sentimento de Leandro Castan 

Fortaleza e Vasco se enfrentaram na segunda-feira (8) em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca saiu com a derrota após perder por 3 a 0 para seu adversário direto contra a luta do rebaixamento. O capitão e líder do elenco analisou o jogo e disse estar envergonhado, mas que dará tudo de si para tentar salvar o Vasco dessa situação:

Revolta e vergonha

“Sentimento de vergonha. Nunca passei por isso. Fica meu sentimento de vergonha em estar vestindo uma camisa tão grande e um momento desse tão complicado. Temos que botar a cara pagando por tudo que fizeram de errado com o clube nos últimos anos.”

Explicou também qual era a ideia de jogo

“A gente tinha uma ideia de jogo, sair tocando e envolver eles, não deu certo, acabamos dando 3 gols a eles. Agora é levantar a cabeça que domingo teremos um jogo difícil.”

Próximo confronto

Pensando em se livrar do rebaixamento, o Vasco volta a campo no próximo domingo, onde enfrente a equipe do Internacional. A partida ocorrerá em São Januário, às 16h, jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.